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14 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 14 Şubat Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

14 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.572.190'a yükselirken, 27.284 vatandaşımız da hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye koronavirüs tablosu detayları...

14 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

13 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

13 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 93 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 706 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 93 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 377’ye yükseldi. Toplamda 31 milyon 412 bin 611 test yapıldı. Bugün yapılan 123 bin 305 testten, 7 bin 706 yeni vaka sayısı, 671 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 579 bin 896 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 215 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 468 bin 419’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 1 bin 235 olduğu açıklandı.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 400 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 milyon 400 bin 583’e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 494 bin 517 ile ABD'de kaydedildi.

Can kayıplarında bu ülkeyi 237 bin 601 ile Brezilya, 172 bin 557 ile Meksika, 155 bin 653 ile Hindistan, 116 bin 908 ile İngiltere, 93 bin 356 ile İtalya, 81 bin 448 ile Fransa, 79 bin 696 ile Rusya, 65 bin 361 ile Almanya, 64 bin 747 ile İspanya, 58 bin 883 ile İran, 57 bin 196 ile Kolombiya ve 50 bin 29 ile Arjantin izledi.

Türkiye'de bugün itibarıyla 27 bin 377 kişi yaşamını yitirdi.

Çin'in Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde vaka sayısı 108 milyon 942 bin 884’e ulaşırken, virüs bulaşan 80 milyon 964 bin 288 kişi iyileşti. Halen 25 milyon 427 bin 733 hastanın tedavisi sürüyor.

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