AA

14 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi yaşamını yitirdi. En güncel korona vaka ve vefat sayısı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

14 Şubat koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

13 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Buna göre, son 24 saatte 123 bin 305 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 706 kişinin testi pozitif çıktı, 93 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 671 oldu.

Son 24 saatte 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 412 bin 611'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 579 bin 896, vefat sayısı 27 bin 377, ağır hasta sayısı 1235 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından Hollanda'da bir televizyon kanalının, Türkiye'deki sağlık ekiplerinin Kovid-19 aşısı uygulamak için yaptığı çalışmaların örnek gösterildiği haberini paylaşarak, "Bu ülkeyle gurur duymak için çok nedenimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında devam eden sokağa çıkma kısıtlamasında da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 60 yaş ve üzerindeki eşlerinin ilk doz, sağlık çalışanları için ikinci doz aşılama işlemine devam edildi.

Ayrıca Türkiye'nin farklı illerinden valiler ile belediye başkanları salgınla mücadele kapsamında CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Adıyaman'da 48 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçılarının muaf tutulması sayesinde bağışlarda azalmanın önüne geçildiğini belirtti.

Kınık, Kızılay kan bağış merkezlerinin koronavirüsün bulaşma riskinin en az olduğu yerlerden biri olduğunu vurgulayarak, vatandaşların gönül rahatlığıyla bu merkezlerde kan bağışında bulunabileceğini ifade etti.

"Ocak 2020'de 230 bin 791 kişi kan bağışı yaparken Ocak 2021'de 230 bin 411 kişi Kızılaya kan bağışında bulundu." bilgisini paylaşan Kınık, Türkiye'de her gün 350'den fazla noktada yerleşik ve mobil ekiplerle kan bağışlarını kabul ettiklerini kaydetti.

ESNAFLAR AŞILANACAK MI?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın işi gereği gün içinde binlerce kişiyle temas ettiğini belirterek, esnafın öncelikle aşılanması halinde salgının hızının kesileceğini ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını sürecinde yaşlıların kuruluşlarda vakitlerini daha verimli geçirebilmeleri için sosyal servisler koordinatörlüğünde farklı çözümler üretiliyor. Huzurevi sakinleri salgın sürecinde vakitlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılarak geçiriyor.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 492 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 103 bin 828 artışla 28 milyon 108 bin 584'e çıktı.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 492 binden fazla kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı da 18 milyon 41'e ulaştı. Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 332 milyon 132 bini geçti.

California eyaleti 3 milyon 457 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 560 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 814 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 46 bin 379 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısı bakımından dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 892 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 765 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.