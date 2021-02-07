Hayatta aşk olunca tüm duyguların üstüne, hatta ve hatta hayatın merkezine yerleşebiliyor. Dengeyi kaybetmediğiniz sürece de tadına doyum olmuyor aşkın. Bu yıl pandemiden dolayı belki de sık sık görüşemiyor ya da aranızda soğukluk olduğunu hissediyorsunuz. Ancak sevdiğiniz için düşünüp satın aldığınız en ufak hediye bile onların kalbini yumuşatacaktır.