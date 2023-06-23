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14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali "Aida" operası ile sona erdi

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, muhteşem Aida Operası ile sona erdi.

14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali
HABERTURK.COM

AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda, 22 Haziran Perşembe akşamı, Ankara ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin ortak sahneledikleri ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün en büyük prodüksiyonlarından biri olan, İtalyan besteci Giuseppe Verdi’nin AİDA operası seyircileri büyülü bir yolculuğa çıkardı.

Solistleri, korosu ve dansçıları ve görkemli rejisi ile kapanışa damgasını vuran ve festival seyircisinden büyük alkış alan eseri ünlü İtalyan rejisör Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koydu.

Orkestra Şefi İbrahim Yazıcı yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası ve Koro Şefi Paolo Villa yönetimindeki Ankara Devlet Opera ve Balesi ve (İDOB) Korosu eşliğinde solist sanatçılar; Evren Ekşi “Aida”, Efe Kışlalı “Radames”, Jaklin Çarkçı “Amneris”, Murat Güney “Amonasro”, Gökhan Ürben “Ramfis”, Göktuğ Alpyaşar “Il Re Delle’Egitto”, Serkan Bodur “Un Messaggero”, Ayşenur Ayyıldız Haksoy “Sacerdotessa” rollerinde seyirci karşısında oldu.

Muhteşem müzik, dans, dekor ve kostümlerle antik Mısır’ı sahneye taşıyan ve Romalı komutan Radames ile tutsak Habeş Prensesi Aida'nın imkânsız aşkının öyküsü MDTİst dansçılarının etkileyici koreografisi ile renklendi.

6 ETKİNLİK SANATSEVERLE BULUŞTU

Devlet Opera ve Balesi Müdürlüklerinin sahnelediği Gala Konser ve Saraydan Kız Kaçırma, La Traviata, Andrea Chenier ve Aida operalarının yer aldığı muhteşem opera şöleni bu yıl, 10-22 Haziran tarihlerinde, sanatseverlerin yoğun ilgisi eşliğinde dünyanın en önemli kültür-sanat merkezlerinden biri olan Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Tüm temsilleri kapalı gişe gerçekleşen 14. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, sanatseverleri AKM’nin Türk Telekom Opera Salonu ve Tiyatro Salonunda ağırladı.

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