14 yaşında iki tetikçi!

Kağıthane'de kuyumculuk yapan Duygu G. (40) ve iş yeri, 1 gün arayla 2 kez kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı.

DHA'nın haberine göre saldırılarda B.K. isimli kadın yaralandı. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda 14 yaşındaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı; piyasa değeri 3 milyon lira olan uyuşturucuya da el koydu.

Daha önce de 3 kez kurşunlanan ve 8 şüphelinin tutuklandığı olayın, kadının yurtdışında bulunan ve boşanmak istediği eşi Özkan G.’nin (43), 'Evinize beyaz eşya alacağım' diyerek kandırdığı tetikçiler tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

İlk olay, 15 Temmuz Salı günü Nurtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kasklı şüpheli kuyumcunun önüne geldi. Şüpheli burada tabancayla iş yerine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Ertesi gün, kuyumcunun önüne yaya olarak gelen 1 kişi, o sırada motosiklete binen iş yeri sahibi Duygu G. ve B.K. isimli kadına ateş açtı. Saldırıda B.K. yaralanırken, iş yeri sahibi ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.