14 yaşındaki çoban aranıyor

Dün saat 16.00’dan beri kayıp olan Yasin Aslan'ın bulunması için büyükbaş hayvanların otlatıldığı yaylada her yer didik didik aranırken, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı. Bölgedeki arama faaliyetleri İnsansız Hava Araçları ile devam ediyor.