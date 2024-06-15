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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki çoban aranıyor | Son dakika haberleri

        14 yaşındaki çoban aranıyor

        Van'da 14 yaşındaki çoban Yasin Aslan'dan bir süredir haber alınamaması sonucu arama kurtarma çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 20:13 Güncelleme: 15.06.2024 - 20:13
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde, büyükbaş hayvanları otlatan ve dünden itibaren kendisinden haber alınamayan Yasin Aslan (14), için Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

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        Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, Yasin'in bulunması için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi. Bahçesaray ilçesinin kırsal Cevizbelen Mahallesi'nde büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan ve dünden bire kendisinden haber alınamayan Yasin Aslan için yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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        İhbar üzerine Arslan’ın bulunması için 20 kişiden oluşan itfaiye ekibi tarafından arama çalışması başlatıldı. Sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu arama çalışmalarına Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal da katıldı.

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        Dün saat 16.00’dan beri kayıp olan Yasin Aslan'ın bulunması için büyükbaş hayvanların otlatıldığı yaylada her yer didik didik aranırken, şu ana kadar herhangi bir ize rastlanılmadı. Bölgedeki arama faaliyetleri İnsansız Hava Araçları ile devam ediyor.

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        Zeydan ve Şedal, beraberindeki heyetle birlikte kaybolan Aslan’ın ailesini ziyaret etti. Zeydan, Yasin'in bulunması için tüm imkanları seferber edeceklerini söyledi.

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