İHA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde enkaz altında kalan Fatma Sarı (14), 15 saat sonra kurtarıldı.

Saat 04.17.de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremde 8 katlı bina yıkıldı. Enkaz altından ses geldiğini belirleyen ekipler, sesin geldiği yönde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

14 yaşındaki Fatma Sarı'ya ulaşan AFAD ve gönüllüler, çocuğu sıkıştığı yerden çıkartmak için seferber oldu. AFAD ekipleri kurtarma çalışması sırasında bir yandan da Fatma'ya moral vermeye çalıştı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrasında sıkıştığı yerden kurtarılan Fatma Sarı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Depremden 15 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Fatma Sarı'nın annesinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.