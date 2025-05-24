14 yaşındaki Sultan'ın muamma ölümü... Ankara'da başından vurulmuş halde ölü olarak bulunan 14 yaşındaki Sultan Yılmaz, son yolcuğuna uğurlandı. Çocuğun, ölüm sebebinin ilk belirlemelere göre kazayla ya da intihar olabileceği belirtildi. Soruşturma devam ediyor

İhlas Haber Ajansı Giriş: 24.05.2025 - 08:56 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:28 facebook

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