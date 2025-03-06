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        Haberler Gündem 14 yıl sonra şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar'a veda

        14 yıl sonra şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar'a veda

        2011 yılında terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan ve 14 yıldır bitkisel hayatta bulunan Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, önceki gün hayatını kaybetti. Çınar, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:36 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:49
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        14 yıl sonra şehit oldu! Gözyaşlarıyla veda
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        Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Üçoluk mevkiinde, 2 Ekim 2011'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, o tarihten itibaren yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmüştü.

        DÜN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        14 yıl önce bitkisel hayata giren Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, dün hayatını kaybetti.

        ANTALYA'DA TÖREN DÜZENLENDİ

        İHA'daki habere göre Çınar için bugün Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, komutanlar ve yakınları katıldı.

        EŞİ VE KIZI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Çınar'ın cenazesi toprağa verildi.

        Tören sırasında Çınar'ın eşi ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı.

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        #Antalya
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