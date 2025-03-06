14 yıl sonra şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar'a veda
2011 yılında terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanan ve 14 yıldır bitkisel hayatta bulunan Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, önceki gün hayatını kaybetti. Çınar, düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı
Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Üçoluk mevkiinde, 2 Ekim 2011'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, o tarihten itibaren yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmüştü.
DÜN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
14 yıl önce bitkisel hayata giren Gazi Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Şahin Çınar, dün hayatını kaybetti.
ANTALYA'DA TÖREN DÜZENLENDİ
İHA'daki habere göre Çınar için bugün Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, komutanlar ve yakınları katıldı.
EŞİ VE KIZI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Kılınan cenaze namazı ve helallik alınmasının ardından Çınar'ın cenazesi toprağa verildi.
Tören sırasında Çınar'ın eşi ve kızı gözyaşlarına hakim olamadı.