1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde binalar yükseliyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yerle bir olan, 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmaları sürüyor. Konutlar hızla yükselirken depremin ikinci yıl dönümünde hak sahiplerine anahtar tesliminin gerçekleştirileceği öğrenildi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 12 ilde yıkıma neden olan depremlerde 50 binin üzerine insan hayatını kaybetti.
Kentin Onkişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde de yaklaşık 4 bin kişi yaşamını yitirdi.
1400 kişinin yaşamını yitirdiği depremin simgesi Ebrar Sitesi'nde de önce hafriyatlar kaldırıldı, sonra temeller ve fore kazık sistemleri uygulandı.
Yoğun şekilde devam eden inşaat çalışmalarında bazı binaların da kaba inşaatının bittiği görüldü.
Çalışmalar hızla sürerken depremin ikinci yıl dönümünde anahtar teslimlerinin yapılacağı öğrenildi.
Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya, "Ebrar Siteleri hızlı bir şekilde yapılıyor. İnşallah 6 Şubat'ta anahtarlar teslim edilecek. Mahallemizdeki büyük bir alan içinde de yıkılması gereken yerler var. Şehrin en güzel mahallelerinden biri olacak. Hak sahiplerinden herkes hakkını alacak" dedi.
Hacı Murat Gül, "Ebrar Siteleri gördüğümüz gibi hızla yükseliyor. Azerbaycanlıların da yaptığı yerler hızla yükseliyor tahmini bir yıla kadar insanlar evlerine yerleşecek. Rabbim herkesin yerlerine geçmesini nasip etsin" diye konuştu.
Kahramanmaraş'ta Mesut Hançer'in Ebrar Sitesi enkazı altında kalan 15 yaşındaki kızına vedası herkesin boğazını düğümlemişti. Ölen kızının elini bırakmadığı kare, depremin simge fotoğraflarından biri oldu.