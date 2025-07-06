6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon, haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.

Böylece Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,67; memur zammı ise yüzde 15,57 oldu.