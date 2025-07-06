14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? 2025 Temmuz SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama
Emekli zammı 2025 Temmuz-Aralık dönemi için belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece 2025 yılının ikinci yarısı için emekli zam oranı yüzde 16,67 oldu. En düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükseldi. Şimdi zamlı maaşlarını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar, ''14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu...
Yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli zammı yüzde 16,67 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise 16 bin 881 TL’ye yükseldi. Bu gelişme sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Alacakları yeni aylık tutarlarını öğrenmek isteyen milyonlarca emekli zamlı emekli maaşı tablosu araştırmalarına başladı. Peki, 14.500, 15.000, 15.500, 16.000, 16.500, 17.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2025 Temmuz zammı sonrası yeni emekli maaşları…
6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2025 Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon, haziran ayında aylık bazda yüzde 1,37, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.
Böylece Ocak-Haziran dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 16,67; memur zammı ise yüzde 15,57 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşı aylığının 16 bin 881 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
Güler, yaptığı açıklamada "14 bin 469 lira olan SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli aylığını, TÜİK'in yüzde 16,67 TÜFE artış oranını dikkate alarak 16 bin 881 liraya yükseltmiş bulunuyoruz" dedi.