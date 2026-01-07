Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat 15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi açılıyor

        15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi açılıyor

        15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi, 12 Ocak–12 Şubat tarihleri arasında İBB Taksim Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 17:41 Güncelleme: 07.01.2026 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi açılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fotoğrafın evrensel dili, 15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi ile Taksim’de hayat buluyor.

        Sergi, 12 Ocak – 12 Şubat tarihleri arasında İBB Taksim Sanat’ta ziyaret edilebilecek; açılışı ise 12 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da gerçekleşecek.

        Fotoğraf Yarışması; fotoğraf dünyasının saygın kurumları olan FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), GPU (Global Photographic Union) ve TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) patronajlarında düzenlenecek.

        REKLAM

        42 ÜLKEDEN 763 FOTOĞRAFÇI

        Bu yıl yarışmaya 42 ülkeden 763 fotoğrafçı, toplam 6.294 eserle katıldı.

        Alanında uzman jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda; Doğa ve İnsan, Mutfaktan Kareler ve Serbest olmak üzere üç ana kategoride ödüle layık görülen çalışmalar belirlendi.

        Sergide, 3’ü Arbella Özel Ödülü olmak üzere ödül alan 30 eser ile FIAP, GPU ve TFSF mansiyonlarına layık görülen 54 eser, toplamda 84 eser sanatseverlerle buluşuyor.

        ÜÇ KATEGORİ, ORTAK BİR ANLATI

        • Doğa ve İnsan kategorisi, insan ile doğa arasındaki ilişkiyi; kimi zaman uyum, kimi zaman mücadele ve dönüşüm ekseninde ele alıyor.
        • Mutfaktan Kareler, farklı coğrafyaların mutfak kültürlerini, geleneklerini ve gündelik yaşam pratiklerini fotoğrafın evrensel diliyle görünür kılıyor.
        • Serbest kategori ise fotoğrafçılara yaratıcılıklarını özgürce ifade edebilecekleri sınırsız bir alan sunuyor.
        ÖNERİLEN VİDEO

        Fırında mide bulandıran görüntüler; her yerden böcek ve örümcek çıktı

        Hatay'da zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde ekmeklerin gramajları düşük gelirken, işletmelerde çıkan böcekler ve örümceklerse ekipleri hayrete düşürdü. Zabıta müdürünün "Fareyi geçtim, yılan çıkacak diye korkuyorum" sözleriyse dikkat çekti. (IHA)

        #15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi
        #taksim sanat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anı kamerada!
        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anı kamerada!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"