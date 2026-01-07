15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi açılıyor

Fotoğrafın evrensel dili, 15. Arbella Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi ile Taksim’de hayat buluyor.

Sergi, 12 Ocak – 12 Şubat tarihleri arasında İBB Taksim Sanat’ta ziyaret edilebilecek; açılışı ise 12 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da gerçekleşecek.

Fotoğraf Yarışması; fotoğraf dünyasının saygın kurumları olan FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), GPU (Global Photographic Union) ve TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) patronajlarında düzenlenecek.

42 ÜLKEDEN 763 FOTOĞRAFÇI

Bu yıl yarışmaya 42 ülkeden 763 fotoğrafçı, toplam 6.294 eserle katıldı.

Alanında uzman jüri üyelerinin titiz değerlendirmeleri sonucunda; Doğa ve İnsan, Mutfaktan Kareler ve Serbest olmak üzere üç ana kategoride ödüle layık görülen çalışmalar belirlendi.

Sergide, 3’ü Arbella Özel Ödülü olmak üzere ödül alan 30 eser ile FIAP, GPU ve TFSF mansiyonlarına layık görülen 54 eser, toplamda 84 eser sanatseverlerle buluşuyor.

ÜÇ KATEGORİ, ORTAK BİR ANLATI