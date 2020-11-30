15 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bugün ki Bakanlar Kurulu yani Kabine Toplantısı öncesinde gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Zira vaka ve ölüm sayılarındaki artış beraberinde yeni tedbirlerin getirileceği yönündeki algıyı da getirdi. Yeni tedbirler kapsamında akıllara gelenlerin başında sokağa çıkma yasağının kapsamının genişletilmesi var. Peki, 15 gün sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte, merak edilen soruyla ilgili detaylar...

15 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü saat 20.00'den Pazar günü saat 10.00'a kadar ve yine Pazar günü saat 20.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün yayılımının artması durumunda yasakların genişletileceğini duyurmuştu. Ancak bilindiği üzere Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu'nun herhangi bir yasak getirme yetkisi yok. Bu nedenle gözler bugün ki Kabine Toplantısı'na çevrilmiş durumda. Merak edilen soru bu akşam Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklama ile cevabını bulacak.