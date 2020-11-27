15 gün sokağa çıkma yasağı çıkacak mı? Bilindiği üzere korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatler içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise vaka sayılarının artması halinde tedbirlerin genişleyeceğini söyledi. Bilindiği üzere korona virüsü karantina süresi 14 gün olarak kabul ediliyor. Yani tedbir için akıllara gelen en uzun sokağa çıkma yasağı ise 15 gün olarak kabul ediliyor.

Peki, 15 gün sokağa çıkma yasağı getirilecek mi? İşte, merak edilen soruyla ilgili detaylar...

15 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Sokağa çıkma yasağı Cumartesi günü saat 20.00'den Pazar günü saat 10.00'a kadar ve yine Pazar günü saat 20.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca virüsün yayılımının artması durumunda yasakların genişletileceğini duyurmuştu. Şimdilik 15 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması gündemde yok. Ancak yasağın genişletilmesi durumunda ilk etapta hafta sonu tüm saatlerde sokağa çıkma yasağının uygulamaya geçirilmesi bekleniyor.