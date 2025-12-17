Habertürk
        15 gündür kayıptı, Didem Arslan Yılmaz buldu | Son dakika haberleri

        15 gündür kayıptı, Didem Arslan Yılmaz buldu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün çok önemli bir gelişme yaşandı

        Giriş: 17.12.2025 - 22:05 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:05
        15 gündür kayıptı, Didem Arslan Yılmaz buldu
        Tam 15 gündür kayıp olan gelin Derya’yı Didem Arslan Yılmaz buldu. Ancak stüdyoda kısa süreli bir sevinç yaşandı.

        “BEN BULUNMAK İSTEMİYORUM”

        Didem Arslan Yılmaz, kayıp Derya’yı bulmanın sevincini yaşarken, Derya’nın yaptığı çıkışla stüdyoyu buz kesti. “Ben bulunmak istemiyorum. Beni bulmayın. O şahıstan da boşanacağım” diyen Derya, kocası Akgül ve kayınvalidesi Lübeşer’e demediğini bırakmadı.

