Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı toplamda 5.336.073'ye yükseldi. 48.795 vatandaşımız ise koronavirüse yenik düştü.

15 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

14 HAZİRAN CORONA VİRÜS TABLOSU VAKA SAYISI

14 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 74 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 626 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 74 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 795’a yükseldi. Toplamda 57 milyon 223 bin 789 test yapıldı. Bugün yapılan 219 bin 290 testten, 5 bin 626 yeni vaka sayısı, 428 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 336 bin 73 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 585 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 206 bin 836’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, ağır hasta sayısının ise 929 olduğu açıklandı.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS SON DURUM

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 176 milyon 870 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 822 bine, iyileşenlerin sayısı 160 milyon 975 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 322 bini, Hindistan'da 29 milyon 548 bini, Brezilya'da 17 milyon 413 bini ve Fransa'da 5 milyon 741 bini geçti.

ABD'li aşı üreticisi Novavax'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, ABD ve Meksika'da yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerde virüse karşı yüzde 90 bağışıklık sağladı.

Salgından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte görülen 70 bin 421 vaka ile 1 Nisan’dan bu yana en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de 21 Haziran'da uygulanması planlanan ve tüm Kovid-19 sınırlandırmalarının kaldırılmasını amaçlayan gevşeme adımı, artan Hindistan varyantı vakaları nedeniyle 4 hafta ertelendi.

Günlük can kayıpları ve vaka sayılarının gerilediği Portekiz'de kademeli normalleşme kapsamında bugünden itibaren bazı önlemler gevşetildi. Ülkede mayıs başında başlayan kademeli normalleşmenin 5. aşamasına bugün geçilirken, salgının yoğun olduğu 4 bölge dışındaki her yerde geçerli olan yeni kararlar kapsamında evden çalışma zorunluluğu kaldırılıp, restoranların saat 01.00'e kadar açık olmasına izin veriliyor.

Almanya'da Kovid-19 vakalarının azalmasının ardından maske takma zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor.

İtalya'da salgın verilerindeki düşüş sebebiyle hükümet, başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio Bölgesi, Emilia-Romagna, Lombardiya, Piyemonte, Puglia ve Trento Özerk Bölgesini düşük riskli "beyaz" kategoriye aldı. Böylece daha önce beyaz kategoriye alınan 7 bölgeyle toplam 21 bölgenin 13'ü beyaz kategoriye geçmiş oldu.

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birlik sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasına ilişkin düzenlemeyi yasalaştırdı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ruanda, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Uganda'dan tüm uçuşları yasakladı.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in acil kullanımına izin verildiğini açıkladı.

Dünya Bankası, Kovid-19 acil durum desteği ve aşı temini için Gana'ya 200 milyon dolar destek verdi.

Malezya'da hükümet, ağustos ayına kadar başkent Kuala Lumpur ve idari başkent Putrajaya'da Kovid-19'a karşı tam bağışıklık sağlanacağını açıkladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore’ye Kovid-19 aşısı sağlanması konusunda istekli olduğunu açıkladı.

Güney Koreli sağlık yetkilileri de Güney Kore'de bugünden itibaren büyük konser ve spor müsabakalarındaki kısıtlamaların hafifletileceğini belirtti. Konserlerde 4 bin kişiye kadar katılıma izin verileceğini ifade eden yetkililer, stadyumlara yüzde 30 ila 50 kapasiteyle izleyici kabul edileceğini kaydetti.

Kuveyt ve Endonezya'da Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına rastlandığı duyuruldu.