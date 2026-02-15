Canlı
        Haberler Bilgi Magazin 15 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: Bu akşam TV’de hangi diziler, filmler ve programlar var? Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı

        15 Şubat Pazar TV yayın akışı: Bu akşam TV'de neler var, hangi diziler, filmler ve programlar yayınlanacak?

        Bugün televizyon ekranlarında hangi dizilerin, filmlerin, programların ve yarışmaların yayınlanacağı merak ediliyor. Bu sebeple kanalların 15 Şubat 2026 TV yayın akışları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gündüz ve öğle kuşağında dizi tekrarları ve farklı türde programlar izleyici karşısına çıkarken, akşam kuşağında dizilerin ve yarışma programlarının yeni bölümleri ekranlara gelecek. İşte bu akşam yayınlanacak yapımları merak edenler için 15 Şubat 2026 Pazar Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı...

        Giriş: 15.02.2026 - 15:45 Güncelleme: 15.02.2026 - 15:45
        1

        Televizyon ekranlarında her gün farklı diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Bugün ekrana gelecek yapımları merak edenler 15 Şubat 2026 TV yayın akışı listesini araştırıyor. Bu akşam Show TV’nin sevilen dizisi Rüya Gibi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacakken, Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam edecek. İşte 15 Şubat 2026 Pazar Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı…

        2

        ATV YAYIN AKIŞI

        06.00 Başka Bir Gün

        07.30 atv’de Hafta Sonu

        10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

        11.20 Dizi TV

        12.10 Aynı Yağmur Altında

        15.30 A.B.İ

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Aynı Yağmur Altında

        23.25 Kim Milyoner Olmak İster?

        01.00 Kuruluş Orhan

        03.30 Bir Gece Masalı

        05.30 Başka Bir Gün

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        08.30 Konuştukça

        09.45 Magazin D Pazar

        12.45 Pazar Gezmesi

        13.45 Arda ile Omuz Omuza

        14.45 Güller ve Günahlar

        18.30 Kanal D Haber

        20.00 Beyaz’la Joker

        23.30 İnci Taneleri

        02.00 Poyraz Karayel

        04.15 5N1K

        04.45 Üç Kız Kardeş

        4

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

        13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

        13.45 Sahtekarlar

        15.45 Yeraltı

        19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Sahtekarlar

        00.15 Efsane Futbol

        01.30 Yeraltı

        04.00 Şevkat Yerimdar

        05.00 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        5

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08.00 Görgüsüzler

        10.00 Pazar Sürprizi

        13.00 İftarlık Gazoz

        15.30 Veliaht

        18.25 Hafta Sonu Ana Haber

        20.00 Rüya Gibi

        00.15 Kızılcık Şerbeti

        02.45 Veliaht

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Sefirin Kızı

        08.30 Sevdiğim Sensin

        11.00 Tülin Şahin İle Moda

        12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

        14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Sevdiğim Sensin

        03.00 Ateşböceği

        05.00 Türk Müziği

        06.00 Erkenci Kuş

        7

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Kalk Gidelim

        08:25 Gönül Dağı

        11:45 Enine Boyuna

        13:00Taşacak Bu Deniz

        17:15 Kod Adı Kırlangıç

        19:00 Ana Haber

        20:00 Teşkilat

        00:15 3'Te 3

        01:30 Taşacak Bu Deniz

        03:50 Gönül Dağı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Dizi

        08.00 Oynat Bakalım

        08.30 Gençlik Rüzgarı

        10.00 Gazete Magazin

        17.30 Survivor Panorama

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
