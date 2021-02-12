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15 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? Son dakika açıklamalar

Pandemi süreciyle birlikte ilkokul, ortaokul ve liseler uzaktan eğitime geçmişti. Yeni eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. İkinci dönem 15 Şubat Pazartesi başlayacak. Peki, 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte merak edilip araştırılan soruyla ilgili yapılan son açıklamalar...

15 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı? Son dakika açıklamalar

Okullar 15 Şubat'ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Pandemi süreciyle birlikte uzaktan eğitimin başlamasının ardından, ilkokul, lise ve ortaokul öğrencileri ile velileri bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 15 Şubat'ta okullar açılacak mı? İşte, konuyla ilgili peş peşe yapılan açıklamalar...

"MÜMKÜN GÖRMÜYORUM"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temel gayretimiz ve ilkemiz, deneyimlerimizin de ışığında, kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek. Salgının seyri nedeniyle, tüm sınıfların aynı anda ve tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime geçmesi kısa vadede mümkün görünmüyor" dedi.

KÖY OKULLARI AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokullardaki yüz yüze eğitimle ilgili bilgilere yer verildi. Bu kapsamda 15 Şubat itibarıyla, "birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde il/ilçe hıfzıssıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri iş birliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

1 MART'TAN SONRA ANAOKULARI 2 GÜN AÇILACAK

1 Mart'tan itibaren ise tüm resmi ve özel ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacak, tüm resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacak. 8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek.

ORTAOKULLAR UZAKTAN EĞİTİME DEVAM EDECEK!

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek.

"RİSKLİ GÖRÜYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası okulların yüz yüze açılmasıyla ilgili şunları söyledi:

Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim.
Yüz yüze eğitime geçecek özellikle ilköğretim okulları için MEB'den listeleri almış olduk. Muhtemelen ay sonuna doğru öğretmenlerimizi de, özellikle eğitim başlanacak sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak.

"ÖTELENECEK!"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Türkiye’de ağırlıkla İngiltere varyantının görüldüğüne dikkat çekerek “İngiltere’de görülen mutasyon virüs yani varyant 1, bulaşma hızı yüksek olduğu için endişe yaratıyor. ABD’de Mart ayına kadar bu varyantın basık olacağı öngörülüyor. Türkiye'de de en fazla saptanan şu ana kadar bu varyant. O nedenle Türkiye'de de bu varyantın yayıldığını kabul edebiliriz. Mevcut kısıtlamalara devam etmek zorundayız. Buna rağmen bu varyant ülkemizde de baskın hale gelirse, bu önlemleri de artırmamız gerekebilir. Okulların tamamen açılması bu nedenle ötelenecek" dedi

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