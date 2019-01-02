15 Tatil tarihi için geri sayım başladı. Öğrenciler ve Veliler yarıyıl tatili için şimdiden planlar yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili çalışma yaptı ve takvimini yayınladı ve sömestr tatil tarihini açıkladı. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanıyor? İşte, Sömestr tatil tarihi...

15 TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı. 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN?

Özellikle sosyal medya üzerinde 15 tatil yani sömestrın 30 gün iddia edildiği gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz bir açıklama gelmezken şuan için 15 gün olması öngörülüyor. Her sene çıkan asılsız iddialar nedeniyle öğrenciler heyecanlanıyor. Fakat 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde de sömestr tatili 15 gün olacak. Aksi bir durum olması durumunda son dakika gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

15 TATİL (SÖMESTR) İÇİN DESTİNASYONLAR

ULUDAĞ

Sömestr tatilini evlerinden uzakta değerlendirmek isteyenler, en büyük ilgiyi kayak merkezleri görürken, kayak merkezleri arasında ''en pahalısı'' olarak gösterilen Uludağ'da yer bulunamıyor.

Tur operatörleri, bu yıl sömestr tatili için gerçekleşen rezervasyonlardan memnun olduklarını belirterek, özellikle kayak merkezlerinde neredeyse tüm otellerin dolduğunu, ekonomik krize ve karın geç düşmesine rağmen geçen yılın rakamlarını yakaladıklarını ifade ediyor.

ILGAZ

Türkiye'nin önemli kış merkezlerinden Ilgaz'daki otellerde ve kayak tesislerinde, sömestr tatili öncesinde şimdiden yüzde 100'e yakın doluluk oranına ulaşıldı.

Ankara'ya en yakın kayak merkezi olma özelliği taşıyan Ilgaz'daki kamu ve özel tarafından işletilen 9 otelde sömestr tatili için yer bulmak zorlaştı.

Toplam bin 500 yatak kapasitesine sahip otellerin birçoğu yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, iki işletmede ise yüzde 40 oranında yer kaldı.

Tatilcilerin gelmesine az bir süre kala 1 metreyi aşan kar kalınlığı ile Ilgaz, kayak severleri bekliyor.

EYNAL

Kütahya'nın Simav ilçesinde hizmet sunan belediyeye ait Eynal Kaplıcaları ilgi görmeye devam ediyor.

Sömestri tatilini fırsat bilerek ülkenin dört bir yanından Eynal Kaplıcaları'na gelmek isteyen yüzlerce yerli turist bir yandan tatillerini en iyi bir şekilde değerlendirmek isterken bir yandan da yerin 300 metre derinliklerinden gelen 162 derecelik şifalı sıcak su sayesinde dertlerine çare arıyor.

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