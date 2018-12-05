Yılbaşına yaklaştığımız şu günlerde öğrenciler 15 tatilin ne zaman ve hangi gün başlayacağını araştırıyor. Sömestr tatiline çıkacak olan aileler ve öğrenciler tatil hazırlıklarına başladı. Peki, 15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak, sömestr ne zaman başlayacak? 15 tatil geri sayım 2019

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi okullar 17 Eylül 2018 Pazartesi günü eğitim vermeye başladı. Buna göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

MEB YARIYIL TATİLİ DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ

I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00'te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar

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