15 tatil ne zaman? sorusu bu günlerde çokça araştırılmaya başlandı sebebi ise soğuk hava şartlarının yanı sıra sosyal medyada çıkan iddialar. Sosyal medya mecralarında sömestr'ın 30 gün olabileceği konuşuluyor. Peki, 15 tatil ne zaman? - Sömestr ne zaman? 15 tatil karne tatili ne zaman başlayacak? 2019

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? (SÖMESTR NE ZAMAN?)

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak sömestr tatiline başlayacak. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

SÖMESTR TATİLİ KAÇ GÜN?

Özellikle sosyal medya üzerinde 15 tatil yani sömestrın 30 gün iddia edildiği gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmezken şuan için 15 gün olması öngörülüyor. Her sene çıkan asılsız iddialar nedeniyle öğrenciler heyecanlanıyor. Fakat 2018 - 2019 eğitim öğretim döneminde de sömestr tatili 15 gün olacak. Aksi bir durum olması durumunda son dakika gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI?

Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.

KAYAK MERKEZLERİNDE SEZON AÇILMADAN YÜZDE 70 DOLULUK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, erken rezervasyonla kayak merkezlerindeki otellerde doluluk oranının, henüz büyük bölümünde sezon açılmadan bugün itibarıyla yüzde 70 civarında olduğunu bildirdi.

Erdem, AA muhabirine, kış turizmi denilince ilk akla gelen yerin Uludağ olduğunu söyledi.

Uludağ'ın Türkiye'ye ilkleri yaşattığını ve Türkiye'nin en önemli, bilinen kayak merkezi olduğunu ifade eden Erdem, şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 500 metre yüksekliğe sahip Uludağ'da 18 otel ve 6 bin 800 yatak kapasitesiyle hizmet sunulduğunu aktardı.

Erdem, Uludağ başta olmak üzere Sarıkamış, Erciyes, Palandöken, Ilgaz ve Kartepe gibi kayak merkezlerinin kış turizmine hazır olduğunu vurgulayarak, "Bizim kayak merkezlerimizin, İsviçre'deki Davos, Zermatt veya Leysin ya da Bulgaristan'daki Pamporovo gibi yurt dışında çok bilinmesi için tanıtıma ağırlık vermemiz gerekiyor. Tanıtım eksikliğimiz var." dedi.

Son yıllarda Uludağ'ın yurt dışındaki bilinirliğinin arttığını ve çok sayıda yabancı turistin geldiğini dile getiren Erdem, "Uludağ'ı yurt dışında tanıtıyoruz. Uludağ'da son yıllarda yabancı turistleri görmek mümkün. Özellikle kışın beyaz örtüyle kaplanan Uludağ'ı görmek için Ortadoğu ülkelerinden gelen turistler var. Erken rezervasyonlarımız başladı. Uludağ için şimdiden yüzde 70 doluluk oranı var." diye konuştu.

GENEL OLARAK YÜZDE 70 DOLULUK YAKALADIK

Daha önceleri kayak merkezlerindeki otellerde erken rezervasyon kültürünün pek olmadığını dile getiren Erdem, şunları kaydetti:

"Aslında eskiden bu dönemlerde pek rezervasyon olmazdı. Çünkü kayak merkezlerinde erken rezervasyon alışkanlığı pek yoktu. Daha çok Akdeniz ve Ege bölgesindeki konaklama tesislerinde erken rezervasyon oluyor. Kayak merkezlerimizdeki otellerde de artık erken rezervasyon anlayışı başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Kayak merkezlerimizde bugün itibarıyla yüzde 70 doluluk oranına ulaşıldı. Hatta Sarıkamış'ta bu sene kış daha erken başladı. Sarıkamış'ta şu anda kayak sezonu açılmış durumda. Uludağ'da da Aralık'ta başlar."

Erdem, yılbaşı ve sömestr tatil dönemleri için Ortadoğu ülkelerindeki turistlerden yoğun talep aldıklarını belirterek, "Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerden kış dönemi, özellikle yılbaşı ve sömestr tatillerine yönelik yoğun bir talep var. Yüzde 20-25 oranında bir yabancı talep artışı var. Uludağ'da yılbaşı ve sömestr tatillerinde yer bulmak çok zor. Gelen yabancı turistleri bu dönemlerde şehir merkezinde konaklatıyoruz. Teleferik veya kara yoluyla zirveye ulaşımını sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

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