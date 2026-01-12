Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 15 tatil (sömestr) ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 MEB takvimi ile birinci dönem ne zaman bitiyor ve karne günü hangi gün?

        15 tatil ne zaman başlıyor? 2026 MEB takvimi ile birinci dönem ne zaman bitiyor?

        2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin bitmesine sayılı günler kala 15 tatil başlangıç tarihi araştırılıyor. Karne günüyle birlikte başlayan sömestr tatili toplam 15 gün sürecek. Bu kapsamda 2026 MEB takvimi ile tatil tarihleri belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, karne günü hangi gün? İşte 2026 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ile sömestr tatili hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2026 - 19:08 Güncelleme: 12.01.2026 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimi ile tatil tarihleri belli oldu. Takvim kapsamında 15 tatil başlangıç tarihi araştırılıyor. Karne gününden itibaren başlayan sömestr (15 tatil) tatilinde, öğrenciler iki hafta boyunca dinlenme fırsatı bulacak. Peki, sömestr tatili ne zaman başlıyor, karne günü ne zaman, ikinci dönem başlangıç tarihi ne? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…

        2

        15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre sömestr tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 15 gün tatil yapmış olacak.

        3

        KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

        MEB takvimine göre, öğrenciler 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alacak.

        Karnelerin dağıtılmasının ardından hafta sonu tatiliyle birlikte öğrenciler sömestr tatiline girmiş olacak.

        4

        İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ

        2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karabulut ailesinin acı günü
        Karabulut ailesinin acı günü
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Çelik: Soykırımcılar YPG'yi cesaretlendiriyor
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        Esra boğularak öldürüldü! Sevgilisi ile kendi annesi gözaltında!
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda