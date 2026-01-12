15 tatil ne zaman başlıyor? 2026 MEB takvimi ile birinci dönem ne zaman bitiyor?
2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci döneminin bitmesine sayılı günler kala 15 tatil başlangıç tarihi araştırılıyor. Karne günüyle birlikte başlayan sömestr tatili toplam 15 gün sürecek. Bu kapsamda 2026 MEB takvimi ile tatil tarihleri belli oldu. Peki, 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, karne günü hangi gün? İşte 2026 MEB eğitim öğretim yılı takvimi ile sömestr tatili hakkında detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimi ile tatil tarihleri belli oldu. Takvim kapsamında 15 tatil başlangıç tarihi araştırılıyor. Karne gününden itibaren başlayan sömestr (15 tatil) tatilinde, öğrenciler iki hafta boyunca dinlenme fırsatı bulacak. Peki, sömestr tatili ne zaman başlıyor, karne günü ne zaman, ikinci dönem başlangıç tarihi ne? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…
15 TATİL (SÖMESTR) NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim takvimine göre sömestr tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Böylece öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 15 gün tatil yapmış olacak.
KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?
MEB takvimine göre, öğrenciler 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini alacak.
Karnelerin dağıtılmasının ardından hafta sonu tatiliyle birlikte öğrenciler sömestr tatiline girmiş olacak.