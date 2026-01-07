Yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni yılın gelişiyle birlikte sömestr için tatil planı yapan öğrenci ve veliler, 15 tatilin başlayacağı tarihi gündemine aldı. Milyonlarca öğrenci ders temposu ve yoğun sınav takviminin ardından ocak ayı içerisinde yarıyıl tatiline girecek. Peki, "Yarıyıl tatili sömestr ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...