15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?
Ocak ayının gelişiyle birlikte, 15 tatil tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. 20 milyon öğrenci yarıyıl tatili ile karneleri kavuşacak ve sömestrin tadını çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasının ardından; 15 tatil, ara tatil ve okulların kapanacağı tarihler netlik kazandı. Peki, "15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?" İşte 15 tatil tarihleri...
Yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni yılın gelişiyle birlikte sömestr için tatil planı yapan öğrenci ve veliler, 15 tatilin başlayacağı tarihi gündemine aldı. Milyonlarca öğrenci ders temposu ve yoğun sınav takviminin ardından ocak ayı içerisinde yarıyıl tatiline girecek. Peki, "Yarıyıl tatili sömestr ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart 2026 tarihine kadar tatil olacak. 2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.