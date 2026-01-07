Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 15 tatil tarihleri: Yarıyıl tatili sömestr ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

        15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?

        Ocak ayının gelişiyle birlikte, 15 tatil tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. 20 milyon öğrenci yarıyıl tatili ile karneleri kavuşacak ve sömestrin tadını çıkaracak. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminin yayınlanmasının ardından; 15 tatil, ara tatil ve okulların kapanacağı tarihler netlik kazandı. Peki, "15 tatil ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?" İşte 15 tatil tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 22:45 Güncelleme: 07.01.2026 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yarıyıl tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni yılın gelişiyle birlikte sömestr için tatil planı yapan öğrenci ve veliler, 15 tatilin başlayacağı tarihi gündemine aldı. Milyonlarca öğrenci ders temposu ve yoğun sınav takviminin ardından ocak ayı içerisinde yarıyıl tatiline girecek. Peki, "Yarıyıl tatili sömestr ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?" İşte detaylar...

        2

        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

        3

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci dönem ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak ve 20 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Hafta sonu tatili ile birlikte 22 Mart 2026 tarihine kadar tatil olacak. 2026 Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geldiği için ikinci ara tatil ile birleşecek.

        4

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        Okullar 26 Haziran 2025 tarihinde kapanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Malezya Başbakanı Ankara'da
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        Kadın vekiller kolları sıvadı
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        ABD, Rusya tescilli tankere el koydu
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        Galatasaray'dan Pape Matar Sarr'a kanca!
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"