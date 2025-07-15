15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde, toplu taşıma uygulamalarına dair sorular yeniden gündeme geldi. Resmî tatil olarak kabul edilen bu anlamlı günde, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 15 Temmuz’un bu yıl Salı gününe rastlamasıyla birlikte, birçok kişi geçmiş yıllardaki uygulamaların bu yıl da geçerli olup olmayacağını öğrenmek istiyor. Peki, 15 Temmuz bugün toplu taşıma ücretsiz mi olacak? İşte konuya dair detaylar...