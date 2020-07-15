15 Temmuz davalarının bilançosu

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

15 Temmuz hain darbe girişimi o gece bastırıldı. Kısa sürede açılan davalarda darbeciler mahkemede hesap verdi. Türkiye genelinde açılan 289 davadan 275'i sonuçlandı. Aralarında generallerin de bulunduğu 1315 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1217 kişi müebbet hapisle cezalandırıldı. Toplam 4 bin 130 kişinin mahkum edildiği davalarda mahkemeler, 2 bin 692 sanığın ise beraatine karar verdi.

15 Temmuz'un en kritik davası, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin yargılandığı Genelkurmay çatı davasıydı.

224 sanıklı yargılama 2 yılda bitti. Mahkeme, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 17 sanığı 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Akın Öztürk

Bir diğer kritik dava Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli basan suikast timi hakim karşısına çıktı.

Eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timinin başındaydı. Sözde yurtta sulh konseyi üyesi olduğu da belirtilen Sönmezateş, 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Suikast timinde yer alan Zekeriya Kuzu, saklandığı menfezde yakalanmıştı.

Özel kuvvetler komutanlığını işgale gelen darbeci general Semih Terzi'yi öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin dava da karara bağlandı. Halisdemir'e ilk kurşunu sıkan Fatih Şahin, son kurşunu sıkan Mihrali Atmaca ile 16 sanığın tamamı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ömer Halisdemir

Darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Meclis, Genelkurmay Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı helikopterlerle vuruldu. Helikopterlerin havalandığı Kara Havacılık Komutanlığı'nda yaşananlara ilişkin davada 56 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu.

Darbeciler o gece İstanbul'da köprüleri kapattı, havalimanlarını işgal etti. Direnen halka ateş açan darbeciler 89 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. İstanbul'daki darbe ana davasında yurtta sulh konseyi İstanbul yapılanmasındaki sanıklar yargılandı. 14 sanıktan 12'si "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar ayrıca ölümlerden dolayı 87'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Darbecilerin halka kurşun yağdırdığı ve o geceden sonra adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olan boğaz köprüsünde Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok dahil 34 kişi şehit düştü. 135'i tutuklu 143 sanık yargılandı, 72 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Erol Olçok ve oğlunun şehit edilmesine ilişkin 12 sanığa ayrıca "kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara ilişkin 14 dava ise halen devam ediyor. Bu davalar kapsamında 605'i tutuklu 1369 sanık yargılanıyor. Davalardan en önemlisi darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü davası. 475 kişinin yargılandığı davanın en önemli sanıkları, darbenin sivil imamları Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş.



Tüm darbe davalarının bir numaralı sanığı olan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine ilişkin girişimlerden henüz sonuç alınamadı. Bu konuda ABD'ye 7 ayrı iade talepnamesi gönderildi.