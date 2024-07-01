15 Temmuz hangi gün, tatil mi? 15 Temmuz ne güne denk gelir?
Yılın belirli günleri resmi tatil kapsamına giriyor. Yaklaşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün hangi güne denk geldiği ise merak konusu oldu. Her sene resmi tatil günleri farklılık gösterir. Bu sebeple öğrenciler, kamu veya özel sektör çalışanları resmi tatil günlerine göre önceden hazırlıklarını planlar. Peki 15 Temmuz hangi gün, tatil mi? 15 Temmuz ne güne denk gelir?
15 Temmuz hangi güne denk geliyor? Milli, dini ve kültürel öneme sahip olaylar nedeniyle sene içerisinde bazı günler resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Yaklaşan 15 Temmuz 2024 tarihinin ise hangi güne denk geldiği merak konusu. Peki 15 Temmuz hangi gün, tatil mi? 15 Temmuz ne güne denk gelir?
15 TEMMUZ BU SENE HANGİ GÜN?
15 Temmuz 2024 bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.
15 TEMMUZ’UN KAÇINCI YILI?
15 Temmuz hain darbe girişimi 2016 yılında gerçekleşmişti. Bugün 15 Temmuz’un 8. yılında, şehit olan kahramanlar rahmetle anılacak.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı