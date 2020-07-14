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15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz 2020 Hastaneler ve eczaneler açık mı?

15 Temmuz resmi tatil mi 2019 sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi sonrası Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Peki, Çarşamba günü olan 15 Temmuz'da hastaneler ve eczaneler açık olacak mı?

15 temmuz

15 Temmuz resmi tatil mi 2020 sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 15 Temmuz 2016 yılında FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişi sonrası Demokrası ve Milli Birlik Günü ilan edildi. Peki, Çarşamba günü yaşanacak olan 15 Temmuz'da hastaneler ve eczaneler açık olacak mı?

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ 2020

15 Temmuz 2016 yılında yaşanan hain darbe girişiminin ardından Demokrası ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilirken resmi tatil olarak da Resmi Gazete'de yer aldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ PTT, BANKA VE NOTERLER AÇIK MI?

Çarşamba günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olduğu için PTT, banka ve noterler hizmet vermeyecek, kapalı olacaklar. Eczaneler ise nöbetçi eczane durumuna göre çalışacaklar.


15 TEMMUZ'DA HASTANELER, ECZANE VE PTT AÇIK MI?

15 Temmuz'da hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilir.

Eczaneler ise, 15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hangi eczanelerin açık olduğunu öğrenmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden İstanbul'daki nöbetçi eczanelere erişim sağlayabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da yalnızca büyük PTT şubeleri hizmet verecek. Diğer PTT şubelerinin açık olup olmadığını öğrenmek için ise, vatandaşların PTT şubesine gitmeden önce mutlaka aramaları tavsiye ediliyor.

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