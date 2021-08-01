15 yaşındaki kız, babasını öldürdü 0:00 / 0:00

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 15 yaşındaki bir kız çocuğu tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi'nde meydana geldi. C.C. ile babası Cumaali C. (42) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.C., eline geçirdiği bıçağı babasının göğsüne sapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Cumaali C.'nin kalbine isabet eden bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği belirlendi. C.C. suç aleti ile olay yerinde gözaltına alınırken, Cumaali C.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.