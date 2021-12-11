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Haberler Gündem 3. Sayfa 15 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı; 'adam öldürmedik' ded
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15 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı; 'adam öldürmedik' dedi

Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Murat S. (30), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Murat S., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Adam öldürmedik, cinayet de işlemedik" dedi.

15 yıl hapis cezasıyla aranırken yakalandı; 'adam öldürmedik' ded
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan Murat S.'nin Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi'nde arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Eve düzenlenen operasyonda Murat S., gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen Murat S., kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Adam öldürmedik, cinayet de işlemedik” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Murat S., Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

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