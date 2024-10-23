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        Haberler Bilgi Ekonomi 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nelerdir, kimler alabilir, ödeme planı nasıl, nasıl başvuru yapılır?

        Faizsiz evlilik kredisi başvuruları sürüyor! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan faizsiz evlilik kredisi başvuruları sürüyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bu zamana kadar 12 bin 132 çiftin başvuru yaptığını ve 4 bine yakın çiftin projeden yararlandığını açıkladı. Peki, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisini kimler alabilir, şartları nelerdir ve nereden başvuru yapılır? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 11:16 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:16
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan evlilik kredisi projesi devam ediyor. Projenin uygulandığı illerde çiftler 150 bin TL'lik faizsiz krediyi 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz olarak alabiliyor. Son olarak, Bakanlık uygulamaya özel bir web sitesi açtı ve başvuruları buradan almaya başladı. İşte, faizsiz evlilik kredisinin geçerli olduğu iller, ödeme planı ve şartları...

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        PROJEYE 4 İL DAHA EKLENDİ

        Evlilik kredisi projesi deprem bölgesi olan Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da geçerliydi.

        Ancak proje genişletildi ve doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak ile Osmaniye de projeye dâhil edildi.

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        EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

        Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

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        EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak),

        Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

        Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

        Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

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        GELİR ŞARTINDA DÜZENLEMEYE GİDİLDİ

        Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları kolaylaştırdıklarını vurgulayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.

        Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, “Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2.3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz” ifadesini kullandı.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

        Aile ve Gençlik Fonu için başvurular, proje için tasarlanan web sitesi üzerinden alınmaya devam ediyor.

        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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