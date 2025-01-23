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        Haberler Bilgi Ekonomi 150 bin TL faizsiz evlilik kredisine başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir, ödeme planı nedir, evlilik kredisi başvuru ekranı

        Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisine başvuru nasıl yapılır, kimler alabilir?

        81 ilde başlatılan Aile Gençlik Fonu için başvurular devam ediyor. Evlenmeye hazırlanan gençlere verilen 150 bin TL'lik faizsiz kredi yoğun ilgi görüyor. Yapılan başvuruların kabul edilmesi için çiftlerin 29 yaşını geçmemesi, taşınmaz sahibi olmaması, nikah gününe en fazla 6 ay kalmış olması gibi birçok şartı yerini getirmesi gerek. İşte, faizsiz evlilik kredisi ve tüm detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 17:29 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:29
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        Faizsiz evlilik kredisine başvurular sürüyor. Aile yılı kapsamında Aile Gençlik Fonu 81 ilde uygulanmaya başladı. Başvurusu kabul edilen adaylar 150 bin TL'lik faizsiz kredi alabilecek ancak bunun için çiftlerin yerine getirmesi gereken bazı koşullar yer alıyor. İşte, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvuru ekranı...

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        81 İLDE EVLİLİK KREDİSİNE YOĞUN İLGİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Ocak'taki Kabine Toplantısı'nda 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini açıklamıştı. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda "Aile Yılı" kapsamında atılacak yeni adımları ve aileyi maddi anlamda desteklemek üzere yapılacak yardımları müjdelemişti. İlk olarak 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede başlatılan Aile ve Gençlik Fonu, "Aile Yılı" kapsamında 81 ile yaygınlaştırıldı. Bu haberin ardından Türkiye'nin her bölgesinde evlenecek olan çiftler, Aile ve Gençlik Fonu tarafından verilen 150 bin TL'lik krediye başvurmaya başladı.

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        FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

        Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 81 il için başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

        EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

        Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

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        EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,

        - Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),

        - Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

        - Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,

        - Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,

        - Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,

        - Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,

        - Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

        - Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

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