150 yıl yanlış tanındı: Londra'daki müze deposunda dünyanın en büyük akrebi çıktı

Bir fosil, 1871'den beri Londra Doğal Tarih Müzesi'nin kayıtlarında ahşap biti benzeri bir kabuklu olarak duruyordu. Yanlış tanınmıştı. Geçen hafta Palaeontology dergisinde yayımlanan çalışma bunu düzeltti. Praearcturus gigas adı verilen canlı, yaklaşık bir metre uzunluğuyla bilinen en büyük karasal akrep çıktı. Üstelik 415 milyon yaşında yani dinozorlardan çok önce yaşamış bir avcı.

O avlanırken dinozorlar henüz yoktu

Fosil Erken Devonian dönemine ait. O çağda kara büyük ölçüde çıplaktı. Ormanlar daha kurulmamıştı ve atmosferdeki oksijen de bugünkünden düşüktü. Böyle boş bir arazide bir metreyi bulan bir akrebin, çevresindeki en iri kara hayvanı olması şaşırtıcı değil.

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Londra Doğal Tarih Müzesi'nden araştırmacılar dönemin en büyük karasal avcısının bu canlı olabileceğini söylüyor. Bir kediden büyük bir akrebin o tenha kıtada dolaştığını düşünmek, dinozor çağının görselleriyle büyümüş biri için epey yabancı bir tablo.

150 yıllık etiketi x-ray düzeltti

Örnek aslında bir buçuk asırdır müzedeydi. 1871'de incelenmiş, bir kabukluya benzetilmiş ve öyle kaydedilmişti. Sonra rafa kalktı.

İşi değiştiren teknolojiydi. Müzeden Dr. Richard Howard ve ekibi fosili x-ray tomografisiyle taradığında, gözle görünmeyen iç yapı çıktı ortaya. Kabuklu sandıkları şey bir akrepti. Boyutu da onu tek bir rakamla rekor sahibi yapıyordu.

Pençeleri 16 santimetreydi

O pençeler yaklaşık 16 santimetre ve bir insan elinden uzun. Bu boyutta bir kıskaç sudaki balıkları ve iri canlıları yakalamaya elverişli görünüyor.

Nerede yaşadığı ise net değil. Karnının altında ıstakozunkine benzeyen kanatçık yapıları var ve araştırmacılar bunu, hayvanın suyla kara arasında gidip gelmiş olabileceğine yoruyor. Kesin bir şey söylemiyorlar, fosilin anlattığı kadarı bu. Praearcturus'un tam olarak nasıl avlandığı, kıyıya ne sıklıkta çıktığı hâlâ açık sorular.