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159 sinemaya 100'er bin lira

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 159 sinema salonuna 100'er bin lira destek verecek

159 sinemaya 100'er bin lira
159 sinemaya 100'er bin lira
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HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren sinema sektörüne Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek geldi.
'Yerli Film Gösterim Desteği' kapsamında 74 ilde 159 sinemaya 100'er bin lira nakit destek verilecek. Başvuruda bulunulan tüm iller desteklenirken toplam destek tutarı 15.9 milyon TL oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daha önce sinemalara verdiği bir diğer destek ise % 10 olan eğlence vergisinin 1 Haziran 2021'e kadar sıfıra indirilmesiydi.
Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) tarafından yapılan açıklamada; "Koronavirüs salgınından dolayı halen kapalı olan sinema salonlarımız çok zor günler geçiriyor. "Sinemasız Şehirler" oluşmaması adına SİSAY ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde sinemalarımız artık rahat bir nefes alacaklar. Çok hızlı ve etkili önlemler alarak sinema salonlarına can suyu sağlayan Sayın Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ve Sinema Genel Müdürlüğümüze tüm sektör adına teşekkürlerimizi sunarız." denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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