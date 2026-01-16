Tarım Kredi Marketlerde yeni katalog yayında! Tarım Kredi marketlerde 16-19 Ocak'ta neler var?
Tarım Kredi Market, ocak ayının ikinci yarısında da tüketicinin bütçesini korumaya yönelik yeni bir indirim kampanyasını devreye aldı. 16–19 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak fırsatlar kapsamında; temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, ev ihtiyaçlarından mevsime uygun ürünlere kadar birçok kalem avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu. Sınırlı süreli kampanya, dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...
Giriş: 16.01.2026 - 17:48 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:48
Tarım Kredi Market, 16–19 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kataloğunu duyurdu. Kısa süreli kampanyada, mutfak alışverişinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli etiketlerle raflardaki yerini aldı. Ocak ayına özel hazırlanan fırsatlar, alışverişte tasarruf arayan tüketiciler için önemli avantajlar sunuyor. İşte merak edilenler...
