        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları çekilmeye devam ediyor. 15 Şubat tarihine kadar 58 ilde kura çekimi yapıldı. Böylece toplam 213 bin 451 konutun hak sahibi belirlenmiş oldu. Merakla beklenen yeni haftanın TOKİ kura takvimi de belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde 98 bin 839 konut için kura çekilişi yapılacağını bildirdi. İşte 16-22 Şubat 2026 il il TOKİ kura tarihleri, saatleri ve kura sonuçları sorgulama ekranı...

        Giriş: 15.02.2026 - 14:15 Güncelleme: 15.02.2026 - 14:15
        Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci tüm hızıyla devam ediyor. Kura çekilişi yapılacak iller haftalık olarak açıklanıyor. TOKİ kura sonuçları da yayımlanan takvim doğrultusunda il il erişime açılıyor. Yeni haftanın TOKİ kura takvimi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre, 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında toplam 11 ilde 98 bin 839 aile yuva heyecanı yaşayacak. Peki, bu hafta hangi illerde TOKİ kura çekimi yapılacak? İşte 16-22 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ve il il kura sonucu sorgulama ekranı.

        16-22 ŞUBAT 2026 TOKİ KURA ÇEKİM TAKVİMİ BELLİ OLDU

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 16-22 Şubat 2026 haftasının kura çekim takvimini paylaştı.

        Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda ‘’Adım adım ilerliyoruz. Bugüne kadar 58 ilde 213 bin 451 konutumuzun kurasını tamamladık. Bu hafta 11 ilimizde daha 98 bin 839 ailemiz yuva heyecanı yaşayacak. Türkiye Yüzyılı, yuvalarla yükseliyor.’’ ifadelerini kullandı.

        11 İLİN TOKİ KURA TARİHLERİ

        Eskişehir, Karaman, Konya, Sakarya, Mersin, Kırklareli, Diyarbakır, Adana, Çanakkale, Gaziantep ve Bursa kura tarihleri belli oldu.

        Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan takvime göre;

        16 Şubat Pazartesi Eskişehir’de 6.055 ve Karaman’da 1.550,

        17 Şubat Salı Konya’da 15.200 ve Sakarya’da 6.633,

        18 Şubat Çarşamba Mersin’de 8.190 ve Kırklareli’de 2.255,

        19 Şubat Perşembe Diyarbakır’da 12.165,

        20 Şubat Cuma Adana’da Çanakkale’de 3.276 ve Gaziantep’te 13.890,

        21 Şubat Cumartesi Bursa’da 17.255 konutun hak sahipleri belirlenecek.

        Böylece 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında 11 ilde toplam 98 bin 839 konut sahibini bulmuş olacak.

        İL İL KURA ÇEKİLİŞ GÜNLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ

        ESKİŞEHİR

        Tarih: 16 Şubat Pazartesi

        Saat: 11:00

        Yer: Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu

        KARAMAN

        Tarih: 16 Şubat Pazartesi

        Saat: 15:00

        Yer: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu

        KONYA

        Tarih: 17 Şubat Salı

        Saat: 11:00

        Yer: Selçuklu Belediyesi Selçuklu Kongre Merkezi Kubad Abad Balo Salonu

        SAKARYA

        Tarih: 17 Şubat Salı

        Saat: 11:00

        Yer: Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi

        MERSİN

        Tarih: 18 Şubat Çarşamba

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        KIRKLARELİ

        Tarih: 18 Şubat Çarşamba

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        DİYARBAKIR

        Tarih: 19 Şubat Perşembe

        Saat: 11.00

        Yer: Dicle Üniversitesi, 15 Temmuz Kültür Ve Kongre Merkezi, Ziya Gökalp Salonu

        ADANA

        Tarih: 20 Şubat Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        ÇANAKKALE

        Tarih: 20 Şubat Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        GAZİANTEP

        Tarih: 20 Şubat Cuma

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        BURSA

        Tarih: 21 Şubat Cumartesi

        Saat: Henüz belli değil

        Yer: Henüz belli değil

        İZMİR, ANKARA VE İSTANBUL TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        Proje kapsamında en fazla konut İzmir, Ankara ve İstanbul'da inşa edilecek. Bu sebeple İzmir, Ankara ve İstanbul'un kura tarihleri merak ediliyor.

        Ancak TOKİ İzmir, Ankara ve İstanbul kura tarihleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        TOKİ KURA ÇEKİLİŞLERİ NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ kura çekilişleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan ediliyor. Ayrıca e-Devlet sistemine yükleniyor.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebiliyor.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebiliyorlar.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
