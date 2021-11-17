Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda otuırduğu MasterChef'te 13. hafta başladı. Mavi takım ve kırmızı takım arasındaki kıran kırana yarışın ardından 16 Kasım Salı eleme adayları açıklandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2021’de on üçüncü hafta başladı. Geçtiğimiz hafta yarışmadan elenen Azize ve daha önce elenen Görkem, yapılan oyunları kazanarak ana kadroya geri dönen isimler oldu. 16 Kasım Salı akşamı haftanın ilk takım oyununda 4-2 skorla dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Eren kazandı.

16 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eren'in potaya gönderdiği Azize, haftanın ilk eleme adayı oldu. Sonrasında yapılan konseyde oylama sonucunda ismi en çok yazılan Pelin ve Safanur oldu. Takım kaptanı Eren’in potaya göndermeyi seçtiği Pelin, haftanın ikinci eleme adayı oldu.