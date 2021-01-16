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HaberlerSağlık
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16 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 16 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

16 Ocak Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.336.476'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 22.981 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

16 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

15 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

15 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 167 bin 211 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 169 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 921 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 9 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 246 bin 47'ye yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 66 bin 653'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 373 bin 115, vefat sayısı 23 bin 664, ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD’de devam eden Kovid-19 aşı uygulaması programında öncelik verilen gruplara yönelik çok katı kurallar nedeniyle aşı dozlarının kullanılamayarak çöpe gitmeye başlaması üzerine, eyaletlerin yetkililer kuralları gevşetmeye başladı.

ABD'nin en büyük ve en ünlü eğlence parklarından California eyaletindeki Disneyland'in ise Kovid-19 aşı merkezi olarak kullanılacağı ifade edilirken, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),26 Ocak'tan itibaren ülkeye hava yoluyla gelenlerden negatif Kovid-19 testi sonucu isteneceğini duyurdu.

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın, Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği'nde (AB) yaygın kullanımı için şubatta başvuru yapabileceği belirtildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kovid-19 aşısının zorunlu tutulmayacağını bildirdi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, hükümetin, ülkedeki salgına yönelik olağanüstü halin (OHAL),30 Nisan'a kadar uzatılmasını gerekli gördüğünü söylerken, İtalya İlaç Ajansı (AIFA) Genel Müdürü Nicola Magrini ise Çin aşısının (Sinovac),Avrupa için muhtemel aşı adayı olabileceğini bildirdi.

Macaristan'da, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türüne rastlandı.

İspanya Kovid-19 önlemleri kapsamında başlatılan Kovid-19 testi istenen ülke vatandaşları listesinden Fas'ı çıkardı.

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN),salgın nedeniyle 2 bin 200'den fazla hemşirenin yaşamını yitirdiğini belirterek, virüsün hemşireler üzerinde toplu travmaya neden olduğunu gösteren yeni kanıtlar bulunduğu uyarısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama sürecine geçme talimatını verdi.

Hamas'a bağlı Esirler Basın Ofisi, Kovid-19'un yayılması nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların büyük tehlike altında oldukları uyarısında bulundu.

Peru'da bir mahkeme, Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i, Amerikalı iş adamı George Soros'u ve Rockefeller ailesini Kovid-19'u üretmekle itham etti.

Meksika'da çarşamba gününden itibaren haftada 439 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapılmasının hedeflendiği bildirildi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Sinovac Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını oldu. Ülkede ilk Kovid-19 aşısı başkent Cakarta'daki Başkanlık Sarayı'nda canlı yayında önce Devlet Başkanı Widodo'ya sonra Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin'e yapıldı.

Japonya’da Kovid-19 ile mücadele kapsamında 4 eyalette süren OHAL kapsamına 7 eyalet daha eklendi.

Güney Kore’de bugüne kadar Kovid-19’un İngiltere’de tespit edilen bir türüne yakalananların sayısı ise 16 olarak belirlendi. Yetkililer, İngiltere için uygulanan yolcu uçuşu yasağının 21 Ocak’a kadar süreceğini ifade etti.

Çinli Sinovac şirketinin Kovid-19 aşısının etkinliğine ilişkin Brezilya'nın duyurduğu yüzde 50,4 oranına, son aşama testlerde "çok hafif" kategorisine giren vakalardan gelen verinin değerlendirmesi sonucunda varıldığı bildirildi.

Kovid-19 vakalarının tüm dünyada yükselişe geçmesi üzerine Tunus'ta tam gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Fas hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da bugünden itibaren geçerli olmak üzere tüm ülkede uygulanan gece sokağa çıkma yasağının bir hafta süreyle uzatıldığı belirtildi.

Malezya'da salgına karşı dönem dönem başvurulan sokağa çıkma yasağı yeniden uygulanmaya başladı.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime ara verilen ilkokullar yeniden açıldı.

Ürdün'de Kovid-19'a karşı ilk aşılar öncelikli olarak sağlık çalışanları ve yaşlılara yapılmaya başlandı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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