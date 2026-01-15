16 Ocak karneler saat kaçta verilecek, ders işlenecek mi?
Milyonlarca öğrenci için 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın ilk dönemi sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 16 Ocak 2026 Cuma günü karneler dağıtılacak ve öğrenciler 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacak. Karne günü yaklaşırken "16 Ocak okullar yarım gün mü?", "Karneler saat kaçta verilecek, ders yapılacak mı?" soruları öğrenci ve velilerin gündeminde yer alıyor. İşte detaylar...
2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk yarısı, 16 Ocak 2026 Cuma günü karne heyecanıyla tamamlanacak. MEB takvimine göre öğrenciler, karnelerini aldıktan sonra sömestir tatiline başlayacak. Karne günüyle ilgili detaylar merak edilirken, okulların yarım gün olup olmayacağı ve karnelerin dağıtım saatleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. İşte ayrıntılar...
16 OCAK OKULLAR YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ?
16 Ocak 2026 Cuma karne günü olacağından dolayı ders işlenmeyecek. Karne dağıtım saatleri ise okuldan okula, sınıftan sınıfa farklılık gösterebiliyor. Öğretmenler, öğrencilerin okulda olması gereken saatleri önceden bildiriyor.
KARNE DAĞITIM SAATLERİ KAÇTA?
MEB, ülke genelindeki tüm okullar için tek bir standart karne dağıtım saati belirlememektedir. Karne dağıtım saatleri, her okulun kendi yönetiminin belirlediği program çerçevesinde farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak okullarda karne dağıtımı şu saat aralıklarında gerçekleştirilmektedir:
Tahmini Karne Dağıtım Saati:
Sabahçı Gruplar (İlkokul/Ortaokul):
09:00 - 10:30
Öğlenci Gruplar (İlkokul/Ortaokul):
10:30 - 12:00
Lise Öğrencileri:
10:00 - 12:00
Öğrenci ve velilerin, en doğru ve kesin bilgi için kendi okullarının yönetiminden veya sınıf öğretmenlerinden bilgi almaları önemle tavsiye edilir.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin alınmasıyla birlikte, öğrenciler resmi olarak yarıyıl tatiline girmiş olacak.MEB takvimine göre yarıyıl tatili (sömestr) 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek . Hafta sonları da dahil edildiğinde, öğrenciler toplamda 16 günlük bir dinlenme süresine sahip olacak. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.