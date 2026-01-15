KARNE DAĞITIM SAATLERİ KAÇTA?

MEB, ülke genelindeki tüm okullar için tek bir standart karne dağıtım saati belirlememektedir. Karne dağıtım saatleri, her okulun kendi yönetiminin belirlediği program çerçevesinde farklılık gösterebilir. Ancak, genel olarak okullarda karne dağıtımı şu saat aralıklarında gerçekleştirilmektedir:

Tahmini Karne Dağıtım Saati:

Sabahçı Gruplar (İlkokul/Ortaokul):

09:00 - 10:30

Öğlenci Gruplar (İlkokul/Ortaokul):

10:30 - 12:00

Lise Öğrencileri:

10:00 - 12:00

Öğrenci ve velilerin, en doğru ve kesin bilgi için kendi okullarının yönetiminden veya sınıf öğretmenlerinden bilgi almaları önemle tavsiye edilir.