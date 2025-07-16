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        Haberler Bilgi Magazin 16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        16 Temmuz 2025 Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

        16 Temmuz 2025 yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece seyircilerin merakla araştırdığı ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu yanıt buldu. Bugün dizilerden yarışma programlarına, haber bültenlerinden yerli ve yabancı filmlere birçok yapım izleyicilerle buluşacak. MasterChef Türkiye ve Yetenek Sizsiniz yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Peki, bugün TV'de ne var? İşte 16 Temmuz Çarşamba Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 11:24 Güncelleme: 16.07.2025 - 11:24
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        1

        16 Temmuz Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilerine yine dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Bu akşam MasterChef Türkiye yeni bölümüyle TV8 ekranlarında yerini alırken; Now TV’de Yetenek Sizsiniz yarışması izleyicilerle buluşuyor. Show TV’de ise Hükümet Kadın filmi ekrana geliyor. İşte merak edenler için kanal kanal günün program, dizi, film ve yarışma listesi haberimizde. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 16 Temmuz 2025 Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 – Kavak Yelleri

        09:30 – Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 – Magazin D Yaz

        14:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:00 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Password

        23:15 – Triyas Dünyası

        01:00 - Triyas Dünyası

        03:00 - Zalim İstanbul

        05:00 - Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 – Siyah Kalp

        09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:00 – Bahar

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 – Hükümet Kadın

        22:15 - Şabaniye

        00:00 - Hükümet Kadın

        01:45 - Şabaniye

        03:30 - Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 – İstiklal Marşı

        05:45 – Balkan Ninnisi

        09:20 – Kod Adı Kırlangıç

        10:30 – Kasaba Doktoru

        13:00 – Seksenler

        14:05 – Teşkilat

        17:45 - Kim Gitsin?

        19:00 – Ana Haber

        19:55 – İddiaların Aksine

        20:00 – Gönül Dağı

        22:45 - Türk Sineması "Son Sefer"

        01:40 - Kim Gitsin?

        02:50 - Seksenler

        03:25 – Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        06:30 - Bir Küçük Gün Işığı

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kader Oyunları

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – Sen Anlat Karadeniz

        17:00 - Yok Artık 2

        19:00 – ATV Ana Haber

        20:00 – Cash Out 2

        22:20 - Aile Saadeti

        01:20 - Cash Out 2

        03:20 – Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - Menajerimi Ara

        09:00 – Ada Masalı

        11:00 – Aramızda Kalsın

        13:30 – Kiralık Aşk

        16:15 – Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Yol Arkadaşım

        22:30 - Yol Arkadaşım

        00:30 - Sultan

        02:15 - Aramızda Kalsın

        04:00 - Kiralık Aşk

        05:30 - Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 – Yasak Elma

        12:45 - Sen Çal Kapımı

        15:30 - Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 - Karagül

        19:00 – NOW Ana Haber

        20:00 – Yetenek Sizsiniz

        00:15 - İlk Buluşma

        02:15 - İnadına Aşk

        04:00 – Kefaret

        06:00 – Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 – Tuzak

        07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 – Oynat Bakalım

        10:00 – MasterChef Türkiye

        15:30 – İşte Benim Stilim

        20:00 – MasterChef Türkiye

        00:15 – MasterChef Türkiye

        02:30 – İşte Benim Stilim

        04:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        05:30 - Tuzak

        16 TEMMUZ 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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