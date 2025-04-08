16 yaşındaki Emine'yi annesi Gülistan mı öldürdü?

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de bugün, tansiyonu yüksek dakikalar yaşandı. “Kızım kayıp, kızımı gelinlikçi olan Gönül ve onun yasaklı madde kullanan oğlu Volkan kaçırdı” diyen Gülistan’a karşılık olarak Gönül canlı yayına bağlandı.

Tüm suçlamaları reddeden Gönül, Gülistan Hanım’ın sağlıklı düşünemediğini ve kazayla kendi kızını öldürmüş olabileceğini söyledi. İlerleyen dakikalarda canlı yayına bağlanan Gülistan’ın bir diğer kızı Ziynet de “Annem bizi döverdi. Emine hayatta olsaydı şimdiye bize ulaşırdı. Ben de annemden şüpheleniyorum. Annem öldürmüş olabilir” dedi.

Ayrıca “Çocuklarımı Maraş depreminde kaybettim” diyen Gülistan’a, kendi kızı olan Ziynet “Öyle bir şey yok, biz depremzede değiliz. Hiçbir kardeşimi depremde kaybetmedim” dedi.