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Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
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16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının parçalanmış cesedi su kuyusunda bulundu

Niğde'de 16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadının, kocası tarafından öldürülüp parçalanarak kullanılmayan su kuyusuna atıldığı belirlendi.

16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadın ölü bulundu
16 yıl önce kayıp ihbarı yapılan kadın parçalanmış halde bulundu
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İHA

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp kişilerin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Altunhisar ilçesi Ulukışla köyünde yaşayan ve hakkında 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarı yapılan Serap Başer'in durumunu şüpheli bulan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştirdi.

Ekiplerce yapılan araştırmalarda; kayıp ihbarının yapıldığı gün Serap Başer'in kocası Ali Başer ile kavga ettiği ve olay gecesi Ali Başer'in Leşkırı Mevkisindeki tarlasına gübre taşıdığı bilgisine ulaştı. Kadının öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, araştırmasını tarla ve çevresinde yoğunlaştırdı. Kadının cesedinin tarlanın 300 metre ilerisindeki 130 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyuna atılmış olabileceğini değerlendiren ekipler, İl Özel İdaresinden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından yaklaşık 70 metre derinliğinde 170 kemik parçaları ve saç buldu.

Ekipler; kayıp ihbarının yapıldığı gün, kocasıyla kavga eden Serap Başer'in kocası tarafından öldürüldüğü, ahırda küçük parçalara ayrılarak su kuyusuna atıldığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çıkarılan kemikleri, DNA tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderdi.
Zanlı, Ali Başer'in ise 2008 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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