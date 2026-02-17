Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 16 yıllık eşinden resmen boşanan Jessica Alba'dan sevgilisi Danny Ramirez'le aşk pozları

        16 yıllık eşinden resmen boşanan Jessica Alba'dan aşk pozları

        16 yıllık eşi Cash Warren'den geçen hafta resmen boşanan Jessica Alba, oyuncu sevgilisi Danny Ramirez'le mutluluk sarhoşu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2026 - 15:14 Güncelleme: 17.02.2026 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Resmen boşanan Jessica Alba çok mutlu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bir yıl önce ayrıldığı 16 yıllık eşi Cash Warren'den geçen hafta resmen boşanan Jessica Alba, sevgilisi Danny Ramirez'le mutluluk pozları verdi. Üç çocuk annesi 44 yaşındaki Alba ile 33 yaşındaki Ramirez, Miami Plajı'nda romantik bir gün geçirirken görüntülendi.

        Birbirlerine bol bol sevgi gösterisinden bulunan ikili, sık sık öpüşürken objektiflere yansıdı.

        Yüzerek ve güneşlenerek Miami tatilinin tadını çıkaran Alba ve Ramirez, fotoğraflarının çekilmesine aldırmayarak birbirlerine yakınlık göstermeye devam etti.

        47 yaşındaki yapımcı Cash Warren ile geçen yılın başlarında ayrılan Alba, bir ay sonra boşanma davası açmıştı. Geçen hafta ortaya çıkan boşanma şartlarına göre ikili, çocukları Honor (17), Haven (14) ve Hayes'in (7) velayetini paylaşacak. İki taraf da diğerine nafaka ödemeyecek.

        Varlıkların dağılımını dengelemek için Alba, Warren'e 3 milyon dolarlık bir ödeme yapacak. Alba, bu ödemeyi 1,5 milyon dolarlık iki taksitle tamamlayacak. Taksitlerden biri şimdi, ikincisi bir yıl sonra ödenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gözaltına alındı

        Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı

        #Jessica Alba
        #Cash Warren
        #Danny Ramirez
        #boşanma
        #Ayrılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!
        Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        15 kilo kaçak altın ele geçiren polis 1 külçesini rüşvet aldı!
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Osimhen'den flaş itiraf: Juventus bana teklif yaptı!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Araç dereye uçtu! Can kayıpları var!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Kübra 4 günlük nişanlıydı... Ağıtlar yükseldi!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        TÜİK: Mutluluk oranı arttı
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Direksiyonsuz otomobil için düğmeye basıldı
        Milot Rashica yeniden doğdu!
        Milot Rashica yeniden doğdu!