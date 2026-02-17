Bir yıl önce ayrıldığı 16 yıllık eşi Cash Warren'den geçen hafta resmen boşanan Jessica Alba, sevgilisi Danny Ramirez'le mutluluk pozları verdi. Üç çocuk annesi 44 yaşındaki Alba ile 33 yaşındaki Ramirez, Miami Plajı'nda romantik bir gün geçirirken görüntülendi.

Birbirlerine bol bol sevgi gösterisinden bulunan ikili, sık sık öpüşürken objektiflere yansıdı.

Yüzerek ve güneşlenerek Miami tatilinin tadını çıkaran Alba ve Ramirez, fotoğraflarının çekilmesine aldırmayarak birbirlerine yakınlık göstermeye devam etti.

47 yaşındaki yapımcı Cash Warren ile geçen yılın başlarında ayrılan Alba, bir ay sonra boşanma davası açmıştı. Geçen hafta ortaya çıkan boşanma şartlarına göre ikili, çocukları Honor (17), Haven (14) ve Hayes'in (7) velayetini paylaşacak. İki taraf da diğerine nafaka ödemeyecek.

Varlıkların dağılımını dengelemek için Alba, Warren'e 3 milyon dolarlık bir ödeme yapacak. Alba, bu ödemeyi 1,5 milyon dolarlık iki taksitle tamamlayacak. Taksitlerden biri şimdi, ikincisi bir yıl sonra ödenecek.