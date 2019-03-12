Ünlü kot markası Levi's, halka arz şartlarını içeren dosyayı yetkililere sundu. 36.7 milyon hissesinin borsada işlem görmesi planlanan Levi's için konuşulan hisse başına değer ise 14 ila 16 dolar arasında değişiyor.

Goldman Sachs ve JP Morgan'ın öncülüğünde 12 bankanın aracılık edeceği halka arz sayesinde Levi's şirketinin 550 ila 600 milyon dolar gelir elde edeceği öngörülüyor.

Şirketin halka arzdan elde edeceği geliri işletme sermayesi, operasyonel giderlerin yanı sıra stratejik yatırım ve olası satın almalar için de kullanması bekleniyor.

LEVI kısaltmasıyla New York Borsası'nda işlem görecek şirket bundan 166 sene önce kurulmuştu. Kaliforniya merkezli Levi's daha önce de 1971 - 1985 arasında bir süre borsaya kote olmuş ancak 34 yıl önce hisselerini toplayarak özel şirket statüsüne geçmiş ve borsadan çıkmıştı.

2009 kriziyle birlikte borç sarmalı derinleşen Levi's, 2011 yılında göreve gelen CEO Chip Bergh ile operasyonun perakende mağazalara bağımlılığını azaltmak için çalışmalarda bulunmuştu.

Levi's, bu dönemde çift haneleri büyüme rakamları kaydederken silahlı şiddeti önleme, iklim değişikliği, seçime katılım oranını yükseltme gibi alanlarda önemli sosyal sorumluluk projeleriyle de marka imajını güçlendirdi.

Dünya genelinde 16 bin civarı çalışanı bulunan Levi's, geçen yıl 5.57 milyar dolar gelir elde etti.