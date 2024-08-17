17 Ağustos depremi ölü ve yaralı sayısı kaç? 17 Ağustos 1999 depremi kaç büyüklüğünde oldu?
Tarihler 17 Ağustos 1999 yılını gösterdiğinde meydana gelen Gölcük depremi o zamanın en acı tablosu olarak kayıtlara geçti. Yaşanan can kaybı ve yaralılar için 17 Ağustos 1999 Depreminin 25'üncü yıldönümünde, depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenlendi. Gölcük merkezli yaşanan depremden sadece Marmara Bölgesi değil diğer birçok şehir etkilendi. Peki 17 Ağustos depremi ölü ve yaralı sayısı kaç? 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç büyüklüğünde oldu, ne kadar sürdü?
Türkiye’de milyonları derinden etkileyen 17 Ağustos depremi ölü ve yaralı sayısı hakkındaki detayları ile merak ediliyor. Türkiye'nin en önemli gerçeklerinden birisi olan deprem 1999 yılında yine kendisini acı bir şekilde hatırlattı. Marmara bölgesinde gerçekleşen deprem sonrası yüzlerce bina yıkılırken birçok vatandaş ise hayatını kaybetti. Peki 17 Ağustos depremi ölü ve yaralı sayısı kaç, 17 Ağustos depremi kaç dakika sürdü?
17 AĞUSTOS 1999 YILINDA NE OLDU?
17 Ağustos 1999 yılının tarihte birçok adı bulunuyor. Kimileri 1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi veya 17 Ağustos 1999 depremi olarak tanımlıyor. 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03.02'de meydana geldi.
17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 17.480 ölüm, 23.781 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan Meclis araştırması raporuna göre 18.373 kişi öldü. 48 bin 901 kişi ise yaralandı.
Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerek de sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir.
Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi.
17 Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova'da yıkıma yol açtı.
BÜYÜKLÜĞÜ VE KONUMU
Deprem, 17 Ağustos 1999'da, saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit'in 11 km güneydoğusunda meydana gelmiştir.
Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerlerde bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,5 ve yüzey dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.
Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)
Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)
Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Deprem Araştırma Dairesi AİGM-DAD )
Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli)
Depremin odak derinliğinin 10–15 km olduğu ve sağ atımlı 120 km civarında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlenmiştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerlerinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.
Deprem merkez üssüne en yakın ivme kaydı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi tarafından tüm Türkiye çapında kurulmuş ve işletilmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi'nin bir istasyonu olan İzmit Meteoroloji İstasyonu'ndan alınmıştır. Buna göre maksimum ivme, kuzey-güney doğrultusunda 163 mG, doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 123 mG dir. Her üç bileşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir.