17 bıçak darbesine ceza indirimi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa17 bıçak darbesine ceza indirimi! - Haberler
ABONE OL

Bahçelievler'de eşini öldüren sanığın cezası 24 yıldan 20 yıla düştü

İstanbul Bahçelievler'de 2017 yılında eşi Alime Demirdağ'ı (32) 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Kenan Demirdağ (34),Yargıtay'ın verilen indirimi az bularak bozmasının ardından yeniden görülen davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen Alime Demirdağ'ın kız kardeşi Ayşe Leylek cezada indirim yapılmasına tepki göstererek, "Benim artık söyleyecek hiçbir kelimem yok. Annemin içi yanıyor, kızı çok kötü durumda. Tekrar karara itiraz edeceğiz" dedi

17 bıçak darbesine ceza indirimi! - Haberler
17 bıçak darbesine ceza indirimi!
0:00 / 0:00
DHA

Bakırköy 4. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Demirdağ ile taraf avukatları katıldı. Hayatını kaybeden Alime Demirdağ'ın ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu.

DHA'nın haberine göre, duruşmada konuşan Alime Demirdağ'ın kız kardeşi Ayşe Leylek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Maktul kardeşimin kızına ben bakıyorum. Kesinlikle sanığın cezasında indirim yapılmasını istemiyorum" dedi.

HAPİS CEZASI 20 YILA DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, sanığın tüm aşamalarda karşılıklı kavga oluştuğunu beyan ettiği, bu beyanları teyit eder mahiyette adli raporda darp izinin bulunduğu, tartışma sırasında haksız tahrik mahiyetinde olabilecek maktulden kaynaklı "Sen nasıl erkeksin iğreniyorum senden" şeklinde beyanların olduğu dikkate alınarak sanığı 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"BİR KADIN ÖLDÜ VE ONUN KIZI MAALESEF Kİ ORTADA KALDI"

Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan öldürülen Alime Demirdağ'ın kız kardeşi Ayşe Leylek, "Sanığa çok ceza verildi diye Yargıtay cezayı bozmuştu. Bugün onun duruşması vardı. Benim ablam öldü, Yargıtay cezayı bozduğu için indirim talep edildi ve bu talep kabul edildi. Bir kadın öldü ve onun kızı maalesef ki ortada kaldı. Bunu hiç umursamadan bizim sesimizi duymadan, ellerini vicdanlarına koymadan, ceza indirimi sağlandı. Benim artık söyleyecek hiçbir kelimem yok. Annemin içi yanıyor, kızı çok kötü durumda .Şu anda ablamın kızı 12 yaşında olay olduğunda 9 yaşındaydı. Bu sadece benim olayım değil milyonlarca kadın var ölen, milyonlarca çocuk var geride kalan,ve bu hiç kimsenin umurunda değil. Ben artık bu soruların cevabını almak istiyorum. Tekrar karara itiraz edeceğiz, ben kendi adıma, bütün kadınlar adına, bütün geride kalan çocuklar adına, savaşımı sürdüreceğim" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Temizlik işçisi olarak çalışan Alime Demirdağ (32) ile Kenan Demirdağ (34) arasında 29 Temmuz 2017 tarihinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kenan Demirdağ kesici alet ile yaralandı. Bu olay nedeniyle Alime Demirdağ ve Kenan Demirdağ 8 yaşındaki kızlarını memleketleri Balıkesir'e gönderdi. Ardından da Alime Demirdağ da ailesi yanına Balıkesir'e gitti. İstanbul'da tek kalan Kenan Demirdağ, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 2 Eylül'de Alime Demirdağ'ı otogara giderek karşıladı. Bahçelievler'de oturdukları eve dönen çift arasında aile içi meselelerden dolayı yine tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Kenan Demirdağ, ekmek bıçağıyla Alime Demirdağ'ın hayati nitelikteki boyun-bel arasında kalan bölgede birden fazla olacak şekilde yaraladı. Şüpheli Kenan Demirdağ, eşi Alime'yi o şekilde bıraktı ve Bakırköy Adalet Sarayı'na giderek teslim oldu. Olay yerine giden sağlık ekipleri Alime Demirdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İddianamede şüpheli Kenan Demirdağ'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti. Mahkeme heyeti, Kenan Demirdağ'a 'Haksız tahrik indirimi' uygulayıp 24 yıl hapis cezası verdi. Tarafların itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay maktulden kaynaklanan haksız eylemler nedeniyle sanık hakkında makul oranda indirim yapılması gerekirken asgari oranda indirim yapılarak fazla cezaya hükmolunduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"AVRUPA'DA İKİNCİYİZ" Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim açıklaması
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan iklim açıklaması
Eğitim uçağı acil iniş yaptı - Haberler
GÜNDEMEğitim uçağı acil iniş yaptı
AKILALMAZ GÖRÜNTÜ! Son dakika: Maske tartışmasında tekme tokat kavga! - Haberler
GÜNDEMMaske tartışmasında tekme tokat kavga!
Orucu bozan ve kaza gerektiren haller nelerdir? DİYANET AÇIKLADI: Orucu bozmayan durumlar nelerdir?
GÜNDEMOrucu bozan ve bozmayan durumlar
23 Nisan marketler açık mı? Yarın marketler kaçta kapanıyor? BİM A101 ŞOK çalışma saatleri
GÜNDEM23 Nisan marketler açık mı?
İSTANBUL TRAFİK SON DURUM! Son dakika: 82 saatlik kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 71
GÜNDEMİstanbul kıpkırmızı! Trafik kilit
AÖL 3. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman? AÖL 3. dönem sınav tarihi 2021: Sınav online mı olacak?
GÜNDEMAÖL sınavları ne zaman yapılacak?
Nusr-Et'te yangın paniği - Haberler
GÜNDEMNusr-Et'te yangın paniği
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 açıklaması - Haberler
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 açıklaması
Son dakika haberi Emekli 5 amiral ve 1 general savcılığa sevk edildi
GÜNDEMEmekli 5 amiral ve 1 general savcılığa sevk edildi