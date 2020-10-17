Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki koronavirüs verilerini günlük olarak açıklıyor. Açıklanan verilerde; toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam vefat sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hastası, toplam iyileşen sayısı ayrıcı bugünkü test sayısı, bugünkü vaka sayısı, bugünkü vefat sayısı, bugünkü iyileşen sayısını açıklıyor. 17 Ekim corona virüs tablosu merak ediliyor.

17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından 17 Ekim koronavirüs tablosunu yayınlayarak, "Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

16 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE VEFAT SAYISI

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün için mesajı "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız." şeklinde oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, dün 117 bin 5 koronavirüs testi yapıldı. 1812 hasta belirlendi. Dün 73 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 343 bin 955 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 9 bin 153 oldu. Ağır hasta sayısı da 1445 oldu. Toplam 301 bin 98 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 39 milyon 593 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 109 bin 252 kişi yaşamını yitirdi. Vaka sayısı, dünya genelinde 39 milyon 593 bin 953'e çıkarken, virüs saptanan 29 milyon 661 bin 167 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 8 milyon 823 bin 534 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 8 milyon 288 bin 278 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 223 bin 644 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (7 milyon 432 bin 680),Brezilya (5 milyon 201 bin 570),Rusya (1 milyon 369 bin 313),İspanya (982 bin 723),Arjantin (965 bin 609),Kolombiya (945 bin 354),Peru (862 bin 417),Meksika (841 bin 661),Fransa (834 bin 770),Güney Afrika (700 bin 203),İngiltere (689 bin 257),İran (522 bin 387),Şili (488 bin 190),Irak (420 bin 303),İtalya (391 bin 611),Bangladeş (386 bin 86),Almanya (356 bin 792),Endonezya (353 bin 461),Filipinler (351 bin 750),Türkiye (343 bin 955),Suudi Arabistan (341 bin 495),Pakistan (322 bin 452) ve İsrail (301 bin 896)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (153 bin 229),Hindistan (113 bin 32),Meksika (85 bin 704),İngiltere (43 bin 429),İtalya (36 bin 427),İspanya (33 bin 775),Peru (33 bin 648),Fransa (33 bin 303),İran (29 bin 870),Kolombiya (28 bin 616),Arjantin (25 bin 723),Rusya (23 bin 723),Güney Afrika (18 bin 370),Şili (13 bin 529),Ekvador (12 bin 357),Endonezya (12 bin 347),Belçika (10 bin 359) ve Irak (10 bin 142)."