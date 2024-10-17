17 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. İlk olarak 17 Ekim 2012 tarihinde TEMAD'ın kuruluş gününde kutlanmaya başlanmıştır.

Yabancı ülke büyükelçi ve askerî ataşeleri, siyasi liderleri, hükûmet mümessilleri ve astsubayların iştirakiyle her yıl kutlanan bir gün hâline gelmiştir