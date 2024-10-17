17 Ekim ne günü? 17 Ekim'de kutlanan özel günler
Ekim ayında 16 gün geride kalırken, 17 Ekim tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir gündür. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici'nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görmüştür. İşte 17 Ekim'de kutlanan özel günler ve önemli olaylar...
Ekim ayında 17. güne girildi. Bu kapsamda 17 Ekim'de kutlanan özel günler gündemi meşgul etmeye başladı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise dini ve milli bayramlar sebebiyle resmi tatil olarak kabul edilir. Peki, 17 Ekim ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...
17 EKİM DÜNYA NE GÜNÜ?
17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların kutladığı bir bayramdır. İlk olarak 17 Ekim 2012 tarihinde TEMAD'ın kuruluş gününde kutlanmaya başlanmıştır.
Yabancı ülke büyükelçi ve askerî ataşeleri, siyasi liderleri, hükûmet mümessilleri ve astsubayların iştirakiyle her yıl kutlanan bir gün hâline gelmiştir
DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ
Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubaylık vazifesinden emekli olan Yüksel Binici'nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görmüştür. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda Yüksel Binici'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak yaptığı teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararı alınmıştır.