Kimi burçlara karşı ön yargıyla yaklaşırken kimi burçlara sempati duyarız. Burçlar her ay değişmektedir. Merak edilen bir konuda 17 Haziran’da doğan kişilerin burcudur. Peki, 17 Haziran hangi burç? 17 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 17 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler ve futbolcular…
17 Haziran Hangi Burç?
17 Haziran döngüsü ikizler burcuna dâhildir. İkizler burcu 21 Mayıs’ta başlayıp 21 Haziran’da sona erer. 22 Haziran’da burç döngüsü yengeç burcuna geçer.
17 Haziran Burcu Ne?
17 Haziran ikizler burcunun tarihidir. İkizler burcu haberleşmenin gezegeni Merkür tarafından yönetilir. Değişken ve pozitif etkilere sahiptir. Hava grubu içerisinde yer alır.
17 Haziran Burcu Özellikleri
Hayat dolu, enerjik, sıra dışı, meraklı, çok yönlü. İkizler burcunun saymakla bitmeyecek özellikleri vardır. Bu özellikler olumsuz ve olumlu olabilmektedir. Olumlu özellikleri dışa dönük yapısı, zekâsı ve dinamikliğidir. Her ortamda kendilerini belli ederler. Pratik zekâya sahiptirler. Konuları hızlı kavrarlar ve problemleri hızlı çözümlerler. İkizler burcu aynı anda birçok işi beraber yönetebilir. Bu da onlara zaman tasarrufu sağlamaktadır. Son derece mutlu oldukları bir konu hakkında aniden mutsuzluğa bürünebilirler. Değişken ruh halini anlamak çoğu zaman zordur. Siz ne olduğunu anlamadan tekrar mutluluklarına kavuşabilirler. Tutarsız yönleri kafa karıştırıcı olabilmektedir. Aşk hayatında da bu istikrar ne yazık ki sağlanamaz. Hızlı karar aldıklarından dolayı ilişkiyi aniden sonlandırabilirler.
17 Haziran Burcu Erkeği
İkizler burcu erkeği kültürel birikimiyle çevresini etkilemeyi iyi bilir. Sürekli araştırmak ve öğrenmek ister. Hemen her konu hakkında bir fikri vardır. Kelime dağarcığı da bir o kadar geniştir. Pratik çözümler üretmeyi severler. Genellikle sohbetleri de çözüm odaklıdır. Çoğu gezginin ikizler burcu olması tesadüfi değildir. Çünkü ikizler burcu erkeği seyahat etmeye bayılır. İkizler burcu erkeği duygusal ilişkilerde çabuk sıkılan bir yapı sergiler. Flört etmeyi sever ancak bu flört ilişkisi ciddi bir ilişkiye dönüştüyse işler değişebilir. Bağlanmayı sevmezler. Ancak duygusal yoğunluklarının yüksek olduğu bir ilişkiye adım atmışlarsa ilişki evliliğe kadar gidebilir. İkizler burcu erkeği zeki, dinamik yapılı, eğlenceli ve neşeli kadınlardan hoşlanır.
17 Haziran Burcu Kadını
İkizler burcu kadını doğası gereği sosyal becerilere sahiptir. Arkadaşlık ilişkileri son derece güçlüdür. Buna karşın yeni arkadaşlıklar kurmayı sever. Üst düzey mizahi yönleri ve zekâsıyla karşısındakini etkilemeyi iyi bilir. Özellikle neşeli ve eğlenceli hali karşı cinsin dikkatini çeker. İkizler burcu kadını güvenli bir ilişki arayışındadır. Bir yanı bekâr kalmak isterken bir yanı da evlilik yoluna adım atmak ister. Doğu kişiyi bulduklarında her fedakârlığı yapmaya hazırdırlar. Sapyoseksüeldirler. Zekâya hem aşk hem de arkadaşlık ilişkilerinde çok önem verirler. İkizler burcu kadını Terazi, Koç ve Kova ile iyi anlaşır.
17 Haziran Burcu Yorumu
- Neşeli ve pozitif yönleriyle ön plana çıkarlar.
- Partilerin aranılan yüzleridir.
- Dinamik yapıları gereğiyle tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahiptir.
- Aynı anda birkaç işi bir arada yapabilirler.
- Flört etmeyi severler ancak uzun ilişkiler onlara göre değildir.
- Sıkılgan yapısını her ortamda hissettirirler.
- Ruh hallerinde ani dalgalanmalar olabilir.
- Kararsızlıkları ve tutarsızlıkları onları zorlar.
- Araştırmayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi oldukça severler.
- Kültürel birikimleri oldukça fazladır.
17 Haziran Yükseleni Nedir?
Yükselen burcunuzu öğrenebilmek için doğum tarihinizi dakikasına kadar ayrıntılı olarak bilmeniz gerekmektedir. İşte 17 Haziran’da doğanların yükselen burcu sıralaması;
- 00:00-00:30 arasında doğanlar Balık burcu
- 01:00-01:30 arasında doğanlar Koç burcu
- 02:00-02:30 arasında doğanlar Boğa burcu
- 03:00-04:30 arasında doğanlar İkizler burcu
- 05:00-07:00 arasında doğanlar Yengeç burcu
- 07:30-09:30 arasında doğanlar Aslan burcu
- 10:00-12:30 arasında doğanlar Başak burcu
- 13:00-15:00 arasında doğanlar Terazi burcu
- 15:30-18:00 arasında doğanlar Akrep burcu
- 18:30-20:30 arasında doğanlar Yay burcu
- 21:00-22:30 arasında doğanlar Oğlak burcu
- 23:00-23:30 arasında doğanlar Kova burcu
17 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular
- Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım
- Şarkıcı Sıla Gençoğlu
- Şarkıcı Kıraç
- Sinema oyuncusu Adile Naşit
- Müzisyen ve besteci Özdemir Erdoğan
- Oyuncu Ecem Uzun
- Yönetmen Abdullah Oğuz
- Siyasetçi Doğu Perinçek
- Siyasetçi Gürsel Tekin
- Modacı ve iş insanı Cem Hakko
- Mimar ve gazeteci Aydın Boysan
- Olimpiyat atleti Özge Gürler
- Futbolcu Bülent Bölükbaşı
17 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular
- Amerikalı rapçi Kendrick Lamar
- Şarkıcı Lee Ryan
- Şarkıcı Simone Battle
- Oyuncu KKeneti James Fitzgerald (K. J. Apa)
- Oyuncu Jodie Whittaker
- Oyuncu Arthur Darvill
- Rus besteci Igor Stravinsky
- İtalyan ressam Giovanni Paolo Pannini
- Fransız biyolog François Jacob
- İngiliz kimyacı William Crookes
- Fransız futbolcu Grégoire Defrel
- İngiliz futbolcu Jordan Henderson
- Rus milli futbolcu Alan Dzagoyev
- Brezilyalı futbolcu Rafael Sóbis
- Brezilyalı futbolcu Alex Rodrigo Dias da Costa
- Avusturalyalı yüzücü Stephanie Rice
- Avusturalyalı basketbolcu Andrew Ogilvy
- Fransız futbolcu Gregoire Defrel
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