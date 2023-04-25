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Kimi burçlara karşı ön yargıyla yaklaşırken kimi burçlara sempati duyarız. Burçlar her ay değişmektedir. Merak edilen bir konuda 17 Haziran’da doğan kişilerin burcudur. Peki, 17 Haziran hangi burç? 17 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 17 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler ve futbolcular…

17 Haziran Hangi Burç?

17 Haziran döngüsü ikizler burcuna dâhildir. İkizler burcu 21 Mayıs’ta başlayıp 21 Haziran’da sona erer. 22 Haziran’da burç döngüsü yengeç burcuna geçer.

17 Haziran Burcu Ne?

17 Haziran ikizler burcunun tarihidir. İkizler burcu haberleşmenin gezegeni Merkür tarafından yönetilir. Değişken ve pozitif etkilere sahiptir. Hava grubu içerisinde yer alır.

17 Haziran Burcu Özellikleri

Hayat dolu, enerjik, sıra dışı, meraklı, çok yönlü. İkizler burcunun saymakla bitmeyecek özellikleri vardır. Bu özellikler olumsuz ve olumlu olabilmektedir. Olumlu özellikleri dışa dönük yapısı, zekâsı ve dinamikliğidir. Her ortamda kendilerini belli ederler. Pratik zekâya sahiptirler. Konuları hızlı kavrarlar ve problemleri hızlı çözümlerler. İkizler burcu aynı anda birçok işi beraber yönetebilir. Bu da onlara zaman tasarrufu sağlamaktadır. Son derece mutlu oldukları bir konu hakkında aniden mutsuzluğa bürünebilirler. Değişken ruh halini anlamak çoğu zaman zordur. Siz ne olduğunu anlamadan tekrar mutluluklarına kavuşabilirler. Tutarsız yönleri kafa karıştırıcı olabilmektedir. Aşk hayatında da bu istikrar ne yazık ki sağlanamaz. Hızlı karar aldıklarından dolayı ilişkiyi aniden sonlandırabilirler.

17 Haziran Burcu Erkeği

İkizler burcu erkeği kültürel birikimiyle çevresini etkilemeyi iyi bilir. Sürekli araştırmak ve öğrenmek ister. Hemen her konu hakkında bir fikri vardır. Kelime dağarcığı da bir o kadar geniştir. Pratik çözümler üretmeyi severler. Genellikle sohbetleri de çözüm odaklıdır. Çoğu gezginin ikizler burcu olması tesadüfi değildir. Çünkü ikizler burcu erkeği seyahat etmeye bayılır. İkizler burcu erkeği duygusal ilişkilerde çabuk sıkılan bir yapı sergiler. Flört etmeyi sever ancak bu flört ilişkisi ciddi bir ilişkiye dönüştüyse işler değişebilir. Bağlanmayı sevmezler. Ancak duygusal yoğunluklarının yüksek olduğu bir ilişkiye adım atmışlarsa ilişki evliliğe kadar gidebilir. İkizler burcu erkeği zeki, dinamik yapılı, eğlenceli ve neşeli kadınlardan hoşlanır.

17 Haziran Burcu Kadını

İkizler burcu kadını doğası gereği sosyal becerilere sahiptir. Arkadaşlık ilişkileri son derece güçlüdür. Buna karşın yeni arkadaşlıklar kurmayı sever. Üst düzey mizahi yönleri ve zekâsıyla karşısındakini etkilemeyi iyi bilir. Özellikle neşeli ve eğlenceli hali karşı cinsin dikkatini çeker. İkizler burcu kadını güvenli bir ilişki arayışındadır. Bir yanı bekâr kalmak isterken bir yanı da evlilik yoluna adım atmak ister. Doğu kişiyi bulduklarında her fedakârlığı yapmaya hazırdırlar. Sapyoseksüeldirler. Zekâya hem aşk hem de arkadaşlık ilişkilerinde çok önem verirler. İkizler burcu kadını Terazi, Koç ve Kova ile iyi anlaşır.

17 Haziran Burcu Yorumu

Neşeli ve pozitif yönleriyle ön plana çıkarlar.

Partilerin aranılan yüzleridir.

Dinamik yapıları gereğiyle tükenmek bilmeyen bir enerjiye sahiptir.

Aynı anda birkaç işi bir arada yapabilirler.

Flört etmeyi severler ancak uzun ilişkiler onlara göre değildir.

Sıkılgan yapısını her ortamda hissettirirler.

Ruh hallerinde ani dalgalanmalar olabilir.

Kararsızlıkları ve tutarsızlıkları onları zorlar.

Araştırmayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi oldukça severler.

Kültürel birikimleri oldukça fazladır.

17 Haziran Yükseleni Nedir?

Yükselen burcunuzu öğrenebilmek için doğum tarihinizi dakikasına kadar ayrıntılı olarak bilmeniz gerekmektedir. İşte 17 Haziran’da doğanların yükselen burcu sıralaması;

00:00-00:30 arasında doğanlar Balık burcu

01:00-01:30 arasında doğanlar Koç burcu

02:00-02:30 arasında doğanlar Boğa burcu

03:00-04:30 arasında doğanlar İkizler burcu

05:00-07:00 arasında doğanlar Yengeç burcu

07:30-09:30 arasında doğanlar Aslan burcu

10:00-12:30 arasında doğanlar Başak burcu

13:00-15:00 arasında doğanlar Terazi burcu

15:30-18:00 arasında doğanlar Akrep burcu

18:30-20:30 arasında doğanlar Yay burcu

21:00-22:30 arasında doğanlar Oğlak burcu

23:00-23:30 arasında doğanlar Kova burcu

17 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım

Şarkıcı Sıla Gençoğlu

Şarkıcı Kıraç

Sinema oyuncusu Adile Naşit

Müzisyen ve besteci Özdemir Erdoğan

Oyuncu Ecem Uzun

Yönetmen Abdullah Oğuz

Siyasetçi Doğu Perinçek

Siyasetçi Gürsel Tekin

Modacı ve iş insanı Cem Hakko

Mimar ve gazeteci Aydın Boysan

Olimpiyat atleti Özge Gürler

Futbolcu Bülent Bölükbaşı

17 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Amerikalı rapçi Kendrick Lamar

Şarkıcı Lee Ryan

Şarkıcı Simone Battle

Oyuncu KKeneti James Fitzgerald (K. J. Apa)

Oyuncu Jodie Whittaker

Oyuncu Arthur Darvill

Rus besteci Igor Stravinsky

İtalyan ressam Giovanni Paolo Pannini

Fransız biyolog François Jacob

İngiliz kimyacı William Crookes

Fransız futbolcu Grégoire Defrel

İngiliz futbolcu Jordan Henderson

Rus milli futbolcu Alan Dzagoyev

Brezilyalı futbolcu Rafael Sóbis

Brezilyalı futbolcu Alex Rodrigo Dias da Costa

Avusturalyalı yüzücü Stephanie Rice

Avusturalyalı basketbolcu Andrew Ogilvy

Fransız futbolcu Gregoire Defrel

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