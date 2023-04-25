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Burç yorumlarına dergiler, gazete sayfaları ya da internet üzerinden ulaşım sağlayabiliriz. İnternetin bu denli yaygınlaşmadığı dönemlerde genellikle dergi ve gazetelerde haftalık ya da aylık burç yorumları yer almaktaydı. Burçlar konusunda bir diğer merak edilen sorulardan biri de 16 Haziran tarihinde doğanların hangi burca dâhil olduğu ve burcunun özellikleridir. Peki, 16 Haziran hangi burç? 16 Haziran burcu özellikleri neler? İşte 16 Haziran'da doğan Türk ve yabancı ünlüler ve futbolcular…

16 Haziran Hangi Burç?

16 Haziran tarihi ikizler burcunu içine almaktadır. İkizler burcu değişken ve pozitif yapıda olup Merkür gezegeni tarafından yönetilmektedir.

16 Haziran Burcu Ne?

16 Haziran tarihinde dünyaya gelenlerin burcu ikizlerdir. İkizler burcunun uğurlu taşı Akik ve şanslı sayısı 5’tir. 21 Mayıs ile 21 Haziran arasını kapsamaktadır.

16 Haziran Burcu Özellikleri

Çabuk adaptasyon, hızlı kavrama ve hızlı düşünme yeteneğiyle ikizler burcu ön plana çıkmaktadır. Bu bitmek tükenmek bitmeyen enerjileri işlerine ve aile hayatına da yansımaktadır. Durağanlıktan hoşlanmazlar, dinamik yapıdadırlar. Her işe el atmak isterler. 16 Haziran’da doğan ikizler burcunun bilinen bir diğer özelliği ise meraklı yapısıdır. Aklınıza dahi gelmeyecek detaylar üzerinde ikizler burcu saatlerini harcayabilir. Maceracı yapısı gereği sürekli keşfetmek ister. Bu yeni bir mekân olabildiği gibi yeni bir ülke de olabilmektedir. Bilgileri bir konuda az ise bunu gizlemeyi tercih ederler çünkü her konuda bilgi edinmek onlar için bir zorunluluk gibidir. Kendi para harcamalarına karşı gösterdiği tutumluluğu başkalarının harcamalarına karşı göstermezler.

16 Haziran Burcu Erkeği

İkizler burcu erkeği değişken ve tutarsız yapılarıyla ön plana çıkmaktadır. Bir dediği bir dediğini tutmaz söylemi ikizler burcu erkeği için söylenmiş olsa gerek. Yaptığı hareketlerde anlam arayışına girerseniz üzülen siz olabilirsiniz. Çünkü ani ruh dalgalanmaları sizi de yorabilmektedir. İkizler burcu erkeği çabuk sıkılır. Bu bir ev dekorasyonu olabileceği gibi bir ilişki de olabilir. Yeni arkadaşlıklar, yeni aşklar. İkizler burcu erkeği sürekli yenilik peşinde koşmaktadır. Bu sebeple de çoğu ikizler burcu erkeği uzun ilişkiyi yürütemez. Ancak duygusal olarak yoğun hissettiği ilişkiyi evliliğe götürebilir.

16 Haziran Burcu Kadını

16 Haziran tarihinde doğan ikizler burcu kadını çok yönlü, dinamik ve zekidir. Kültürel birikimleri o kadar güçlüdür ki sizi hayret içerisinde bırakabilir. Çabuk kavrarlar, çabuk öğrenilirler ve çabuk aktarırlar. Onunla edilen sohbetlerin tadı hiçbir yerde yoktur. Sizi sabırla dinlerler ve çözüm odaklı hareket ederler. Dışarıdan ulaşılması zor görünebilirler. Bu onların özgüven yüksekliğinden dolayı sergiledikleri tavırlardan gelmektedir. Ancak son derece samimi ve dost canlısıdırlar. İkizler burcu kadını sahiplenmek ister. İlişkide de bu detaya önem verir.

16 Haziran Burcu Yorumu

Yeni keşifler, yeni maceralar ve yeni aşlar. İkizler burcu yeniliğin burcudur.

Macerayı oldukça sever.

Kültürel gelişimine katkı sağlayacak ince detayları önemserler.

İkizler burcu hayatın akışında kaybolmayı sever, plan yapmak onlara göre değildir.

Dinamik yapıda olduğundan dolayı sıkılgandırlar. Sabit bir işte çalışmaları zordur.

Aynı anda birkaç işi beraber yürütebilirler.

Mantıksal çerçevede düşünürler. Duygularını daha geri plana atarlar.

Maddiyattan çok insan ilişkilerine önem verirler.

Hızlı hareket özelliği kimi zaman sakarlıklara yol açabilir.

16 Haziran Yükseleni Nedir?

16 Haziran tarihinde doğan ikizler burcu doğum saatini detaylı olarak biliyorsa yükselen burcunu öğrenebilir. Yükselen burcu dakikalar içinde değişim gösterebilmektedir. Bu sebeple aynı gün doğanlar dahi farklı yükselen burca sahip olabilir.

16 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Sinema oyuncusu Esen Püsküllü

Oyuncu Nezaket Erden

Oyuncu Naz Elmas

Oyuncu Nehir Erdoğan

Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli

Oyuncu Yıldırım Öcek

Oyuncu Fatma Belgen

Gazeteci Can Dündar

Sunucu Balçiçek İlter

16 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Vilmos Zsigmond

Oyuncu Martin Feifel

Oyuncu Daniel Brühl

Oyuncu Missy Peregrym

Amerikalı rapçi Tupac Shakur

Roman yazarı ve yazılımcı Andy Weir

Şair John Cleveland

Avustralyalı ressam John Peter Russell

Alman arkeolog Otto Jahn

Rus fizikçi Alexander Friedmann

Yunan siyasetçi Yorgo Papandreu

Fransız futbolcu Jean-Kevin Augustin

Japon futbolcu aya Sameshima

Ukraynalı basketbolcu Alex Len

Ukraynalı futbolcu Fernando Muslera

Azeri futbolcu Reşad Sadıkov

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